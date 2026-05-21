Τους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της τράπεζας για το α’ τρίμηνο του 2026. Βασικός στόχος της τράπεζας είναι να γίνει η τράπεζα αναφοράς για επιχειρήσεις και επενδυτές ή «universal business bank» της ευρύτερης περιοχής, δήλωσε ο Βασίλης Ψάλτης. Επιπλέον, στον σχεδιασμό της εντάσσεται η δημιουργία ισχυρού πόλου private banking, στο οποίο θα εντάσσονται περισσότεροι ιδιώτες πελάτες, η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit ειδικά στα επενδυτικά προϊόντα, αλλά και η αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου με βελτίωση της αποδοτικότητας.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου της Alpha Bank εμφάνισαν αύξηση των εσόδων κατά 7% σε ετήσια και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, με κυριότερη την αύξηση 29% που καταγράφηκε στα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες. Η Alpha Bank έχει ρίξει βάρος σε αυτόν τον τομέα μέσω των πολλαπλών εξαγορών που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα, αποκτώντας την Axia Ventures, την εταιρεία factoring FlexFin και δημιουργώντας ασφαλιστικό πόλο στην Κύπρο με τη διπλή εξαγορά Altius και Universal. Επιπλέον, ολοκληρώνεται σταδιακά η διαδικασία εξαγοράς του 69,6% της Alpha Trust, που αναμένεται να φέρει αύξηση 1% στα κέρδη ανά μετοχή. Δεν αποκλείεται, δε, να ακολουθήσουν και νέες εξαγορές, ειδικά στον κλάδο της ασφάλισης. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank συνεργάζεται σήμερα με την ιταλική Generali για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 304 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο, στα ίδια επίπεδα με την ίδια περίοδο του 2025. Ωστόσο, μετά την πληρωμή φόρων, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας μειώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ, με τον Βασίλη Ψάλτη να ξεκαθαρίζει πως «τα κέρδη επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και επαναβεβαιώνουμε με εμπιστοσύνη τους ετήσιους στόχους μας για το 2026» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί αύξησης της φορολογίας των τραπεζών, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank ανέφερε ότι «η αίσθησή μου είναι από τον διάλογο με την κυβέρνηση πως δεν υπάρχει σκέψη για μια τέτοια πρωτοβουλία», σημείωσε, συμπληρώνοντας πάντως πως τέτοιες αποφάσεις «δεν προαναγγέλονται». Τέλος, για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στη χώρα, υπογράμμισε ότι ο βασικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι εκτός συνόρων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των αναταράξεων που αυτή δημιουργεί στις διεθνείς αγορές.