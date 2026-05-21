Με τις τιμές να εκτοξεύονται, τη ζήτηση να κινείται ήδη πάνω από τα περσινά επίπεδα και τη διαθέσιμη προσφορά να περιορίζεται, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης μπαίνει στη θερινή σεζόν με χαρακτηριστικά έντονης «υπερθέρμανσης».

Τα τελευταία στοιχεία της AirDNA δείχνουν ότι η Ελλάδα καταγράφει πλέον το υψηλότερο θερινό premium στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό καλοκαίρι εξελίσσεται σε ένα από τα ακριβότερα τουριστικά προϊόντα της ηπείρου!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα είναι κατά 54,9% υψηλότερες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εποχική αύξηση ανάμεσα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική αλλά και την ένταση της ζήτησης για τους ελληνικούς προορισμούς αιχμής.

Η μέση ημερήσια τιμή στη χώρα διαμορφώνεται στα 174 ευρώ για τη θερινή περίοδο, έναντι 113 ευρώ εκτός σεζόν. Με απλά λόγια, η Ελλάδα χρεώνει σχεδόν 55% ακριβότερα το καλοκαίρι, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς όπως η Κροατία και η Πορτογαλία, όπου το θερινό premium φτάνει το 37,6% και το 36,5%, αντίστοιχα.

Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μετά από έναν πιο συγκρατημένο Απρίλιο για την αγορά. Οι διανυκτερεύσεις μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 54,8%. Ωστόσο, η μείωση των διαθέσιμων καταχωρίσεων κατά 3,6% περιόρισε την πίεση στην αγορά, επιτρέποντας στους διαχειριστές να διατηρήσουν υψηλές τιμές χωρίς να στραφούν σε εκπτώσεις.

Έτσι, η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 107,1 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση ενισχύθηκε κατά 2,1%, στα 58,7 ευρώ.

Ισχυρή δυναμική κρατήσεων για το καλοκαίρι

Παρά τη μικρή επιβράδυνση της άνοιξης, τα στοιχεία για τους μήνες αιχμής δείχνουν ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται με ισχυρές ταχύτητες. Οι προγραμματισμένες θερινές διανυκτερεύσεις φτάνουν ήδη τα 3,9 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο Ιούλιος καταγράφει άνοδο 13,5%, ο Αύγουστος 11,4%, ενώ ιδιαίτερα δυναμικός εμφανίζεται και ο Σεπτέμβριος, με αύξηση 12,4%. Η τάση αυτή δείχνει ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, αλλά επεκτείνεται σταδιακά και στους μήνες εκτός κορύφωσης της σεζόν.

Η Ελλάδα κινείται καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αύξησης των διανυκτερεύσεων και υπεραποδίδει σε σχέση με άλλες παραδοσιακές αγορές του Νότου. Η Πορτογαλία εμφανίζει άνοδο 5,7%, ενώ η Κροατία υποχωρεί κατά 6,4%, παρουσιάζοντας σημάδια κόπωσης μετά τη μεταπανδημική της έκρηξη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ζήτηση για το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κινείται 8,2% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025, ενώ οι 20 μεγαλύτερες αγορές βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφουν συνολική αύξηση 7,8% για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει άνοδο 13,6%, η Ιταλία 11,6%, η Γαλλία 8,7%, ενώ η Ισπανία εμφανίζει πιο ήπια αύξηση 1,9%. Αντίθετα, η Γερμανία κινείται οριακά αρνητικά, με πτώση 0,5%.

Η Μύκονος στα όρια της «πολυτελούς υπερτιμολόγησης»

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής ακρίβειας στη βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει η Μύκονος. Στο νησί, η μέση ημερήσια τιμή για το καλοκαίρι φτάνει τα 758 ευρώ (!), έναντι 458 ευρώ εκτός θερινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 65,6%.

Η Μύκονος συγκαταλέγεται πλέον στις ευρωπαϊκές αγορές με τις μεγαλύτερες εποχικές ανατιμήσεις, πίσω μόνο από το Portimão της Πορτογαλίας, όπου το θερινό premium φτάνει το 71,6%. Ακολουθεί η Marbella της Ισπανίας με 57,3%.

Αντίθετα, σε πόλεις όπως η Πράγα, το Αμβούργο και η Νάπολη, οι τιμές μεταβάλλονται πολύ λιγότερο ανά εποχή, καθώς η ζήτηση στηρίζεται περισσότερο στον αστικό τουρισμό και στα ταξίδια city break παρά στο κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Οι τιμές ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη

Η ελληνική εικόνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής τάσης. Παρά την υποχώρηση της πληρότητας σε πολλές αγορές, οι τιμές στη βραχυχρόνια μίσθωση συνεχίζουν να αυξάνονται. Τον Απρίλιο, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,6%, φτάνοντας τα 3,71 εκατομμύρια, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 5,7%, στα 33,5 εκατομμύρια. Η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 55,3%.

Παρ’ όλα αυτά, η μέση ημερήσια τιμή στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 6,3%, στα 127,3 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση ενισχύθηκε κατά 2,5%, στα 70,4 ευρώ.

Η εικόνα δείχνει ότι οι διαχειριστές καταλυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη αποφεύγουν τις επιθετικές εκπτώσεις και επιλέγουν να διατηρήσουν υψηλές τιμές, ποντάροντας στη συνεχιζόμενη τουριστική ζήτηση και στη διάθεση των ταξιδιωτών να πληρώσουν ακριβότερα για δημοφιλείς προορισμούς και περιόδους αιχμής.