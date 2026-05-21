Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ύψος των προσφορών που συγκέντρωσε η ΔΕΗ κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Με τις προσφορές να ανέρχονται περίπου στα 18 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ιστορικά ποσό για παρόμοια συναλλαγή στην ελληνική αγορά, ήταν υπέρ τετραπλάσιες από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί.

Το υψηλό ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στη διοικητική ομάδα της ΔΕΗ όσο και στο αναπτυξιακό σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2030.

Χθες έπεσε η αυλαία για το βιβλίο προσφορών και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών που θα ακολουθήσει και θα διαμορφώσει και τη νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Οπως ανακοινώθηκε πλέον ο πήχης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έφτασε στα 4,25 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος αρχικά, καθώς υπήρξε ισχυρή ζήτηση από εγχώριους και ξένους επενδυτές ενώ προσφορές κάτω των 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των επενδυτών που μπήκαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ περιλαμβάνονται τα επενδυτικά κεφάλαια Capital Group, Blackstone, BlackRock, Qatar Investment Authority καθώς και έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Να σημειωθεί ότι με βάση το ενημερωτικό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης ως εξής: σε ποσοστό 15% των μετοχών συνδυασμένης προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά και αφενός ποσοστό 85% των μετοχών συνδυασμένης προσφοράς και αφετέρου οι μετοχές Cornerstone (ελληνικό Δημόσιο και CVC) θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση.

Τα κεφάλαια των 4,25 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος του φιλόδοξου επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24,2 δισ. ευρώ που έχει σε εξέλιξη η ΔΕΗ για την περίοδο 2026 – 2030. Από τις επενδύσεις αυτές 16,7 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου ανάμεσα τους φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά έργα, μονάδες αποθήκευσης και μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030. Σημαντική παράμετρο στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας είναι και το project της ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ.