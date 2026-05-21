Στην αντεπίθεση περνά ο Νίκος Καραχάλιος μετά τη μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή τις αναφορές περί «εντολής από τη Ρωσία» για τη δημιουργία πολιτικού φορέα.

Ο γνωστός επικοινωνιολόγος απάντησε με σειρά αναρτήσεων στο Χ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η δική του πλευρά ετοιμάζει μήνυση. Παράλληλα, σχολίασε την πρωτοβουλία του Θανάση Αυγερινού να ζητήσει από τον εισαγγελέα την κλήτευση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Καραχάλιος, οι δικηγόροι του προετοιμάζουν νομική απάντηση, με μάρτυρα υπεράσπισης τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωσε ότι ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει τη Μαρία Ζαχάροβα, ώστε να καταθέσει αν ο ίδιος είναι, όπως είπε, η «χείρα» της στην Ελλάδα — χαρακτηρισμός που αποδίδει στον Νίκο Καραχάλιο. Ο τελευταίος απάντησε δηκτικά, σχολιάζοντας: «Το φαντάζεστε; Ζαχάροβα εναντίον πρωθυπουργού για ένα tweet».

