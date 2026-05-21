Ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε να ζητάει φακελάκι περιέγραψε τα πράγματα από τη δική του σκοπιά mιλώντας στο Mega και την εκπομπή Live News. Πιο συγκεκριμένα, αρνήθηκε ότι ζήτησε χρήματα, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή του με την ασθενή αφορούσε τον προεγχειρητικό έλεγχο πριν από το χειρουργείο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προ εγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω: “Λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.”», είπε αρχικά μιλώντας στο Mega.

Στη συνέχεια απάντησε ότι η ειδικότητά του είναι αναισθησιολόγος και είπε:

14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Τέλος πάντων, δε θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε, είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ.

Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δε θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου…

Σημειώνεται πως ο αναισθησιολόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε αντιμετωπίσει και το 2018 την ίδια κατηγορία για ποσό των 100 ευρώ.

Τότε, παραπέμφθηκε από τη διοικήτρια στο Πειθαρχικό και αθωώθηκε επιστρέφοντας στα καθηκοντά του.

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο ντοκουμέντο που αναρτήθηκε στα social media και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live News».

Στο οπτικό υλικό ακούγεται ο γιατρός να ζητά ποσό ύψους 100 έως 150 ευρώ από συγγενείς ασθενούς, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν απαίτησε χρήματα αλλά ανέφερε προαιρετική οικονομική ενίσχυση.

«Όχι, λέω αν θέλετε δώστε», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά. Ο γιος της ασθενούς, που κατέγραψε το βίντεο, περιέγραψε πως ο γιατρός άφησε να εννοηθεί ότι ζητούσε χρήματα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του χειρουργείου.