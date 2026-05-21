Ένοχο για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων το πρώην στέλεχος της Δίωξης Ναρκωτικών στην πολύκροτη δίκη για τα κρυπτοκινητά Sky ECC, ενώ οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι αστυνομικοί – ένα ακόμη πρώην στέλεχος της Δίωξης Ναρκωτικών και ένας από το Εσωτερικών Υποθέσεων – κρίθηκαν αθώοι.

Για τον βασικό κατηγορούμενο από τη μεριά των ποινικών, το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να διαχωριστεί η υπόθεση για να εξακριβωθεί με απόλυτη βεβαιότητα η ταυτότητά του. Εάν δηλαδή η φωνή που ακούγεται σε ηχητικά μηνύματα που έχουν σταλέι από ένα συγκεκριμένο PIΝ τηλεφώνου Sky ECC είναι η ίδια με τη φωνή του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Σημειώνεται ότι η δικογραφία βασιζόταν αποκλειστικά σε δεδομένα που συνελέγησαν από το «σπάσιμο» των κινητών Sky ECC από τις γαλλικές Αρχές.

Στο εδώλιο κάθονταν συνολικά οχτώ άτομα – πέντε ποινικοί και τρεις αστυνομικοί. Οι περισσότεροι κατηγορούνταν ότι συμμετείχαν ή υποβοηθούσαν κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα κρυπτογραφημένα τηλέφωνα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Η απόφαση για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους

Για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται καταδικάστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος – συγκεκριμένα για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Έτερος κατηγορούμενος, που η δικογραφία περιέγραφε ως τον αντιπρόσωπο και πωλητή των Sky ECC στην Ελλάδα, κρίθηκε ένοχος για μια πράξη διακίνησης, ωστόσο το δικαστήριο έκανε δεκτό των ισχυρισμό του περί δεδικασμένου και έκρινε απράδεκτη την κατηγορία για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ τον αθώωσε και για τη συγκρότηση αυτής.

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί τοξικομανίας και προχώρησε σε επιμέρους καταδίκες. Ειδικότερα, ένας από αυτούς απαλλάχθηκε από την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αλλά κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κατά εξακολούθηση για δύο πράξεις – αφορούν 15 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης. Ο τελευταίος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση και για το αδίκημα της διακίνησης.

Η συγκεκριμένη δίκη ήταν η πρώτη που διεξαγόταν στη χώρα μας και βασιζόταν σε δεδομένα από τα τηλέφωνα Sky ECC. Το 2021, οι ευρωπαϊκές Αρχές «έσπασαν» τον κώδικα των κρυπτοκινητών και απέκτησαν πρόσβαση σε συνομιλίες χρηστών σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο. Έπειτα, έστειλαν «πακέτα» δεδομένων σε διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, για φερόμενες εγκληματικές ενέργειες που προέκυπταν από αυτές. Στις δικαστικές αίθουσες της Ευρώπης έφτασαν υποθέσεις που αφορούσαν κυρίως διακίνηση ναρκωτικών.

Η δίκη της Αθήνας ενδεχομένως να ήταν μια από τις ελάχιστες πανευρωπαϊκά που στο εδώλιο του κατηγορουμένου για υπόθεση Sky ECC καθόταν αστυνομικοί. Aνάμεσα στα επιχειρήματα κάποιων εκ των συνηγόρων της υπεράσπισης ήταν ότι τα δεδομένα της εφαρμογής είχαν αποκτηθεί με μη διαφανή τρόπο από τις γαλλικές Αρχές και έκαναν λόγο μέχρι και για χρήση «κακόβουλου λογισμικού». Λαμβάνοντας υπόψιν ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν στη χώρα μας και βασίζονται σε δεδομένα από το Sky ECC, αυτή η απόφαση δεν αποκλείεται να «δείξει τον δρόμο» αναφορικά με τη νομιμότητά τους στα ελληνικά