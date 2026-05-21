Η Βρετανία δεν θα μπορέσει να επανενταχθεί στην ΕΕ με τους ειδικούς όρους που απολάμβανε στο παρελθόν, δηλώνουν βετεράνοι των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Οι προειδοποιήσεις έρχονται καθώς στελέχη του Εργατικού Κόμματος, που διεκδικούν την ηγεσία του κόμματος και της χώρας, μιλούν ανοιχτά για την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην Ενωση κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο Τζορτζ Ρικλς, πρώην σύμβουλος στην ομάδα εργασίας της ΕΕ για το Brexit, τονίζει πως αναμένει ότι τα κράτη – μέλη θα υιοθετήσουν «πολύ θερμή, φιλόξενη» αλλά και «σκληρή» στάση απέναντι σε μια βρετανική αίτηση ένταξης. «Υπάρχει στρατηγική ανάγκη η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει όρεξη για το άνοιγμα νέων δεκαετιών βρετανικής ιδιαιτερότητας», υποστηρίζει. «Το τίμημα της επανένταξης θα ήταν η ένταξη με κανονικούς όρους».

Κατά τη διάρκεια των 47 ετών συμμετοχής του στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο πέτυχε ένα πρωτοφανές ειδικό καθεστώς: εξαιρέσεις από βασικές πολιτικές, όπως το ενιαίο νόμισμα και η ζώνη Σένγκεν χωρίς διαβατήρια, καθώς και επιστροφή χρημάτων στις πληρωμές του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ παράλληλα διαμόρφωσε έναν ρόλο να καθορίζει την ατζέντα.

Ο Σάντρο Γκόζι, υπουργός Ευρώπης της Ιταλίας από το 2014 έως το 2018, απάντησε ότι «σίγουρα θα ξεκινήσουμε» με αυτούς τους τυπικούς όρους, όταν ρωτήθηκε για την ένταξη στο ευρώ και στη ζώνη Σένγκεν σε πιθανές διαπραγματεύσεις επανένταξης. «Είναι σαφές ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση έχει εξαφανιστεί και είναι σαφές ότι η διαπραγμάτευση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα που προβλέπονται για κάθε υποψήφιο». Ο Γκόζι, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνέλευση κοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, προέβλεψε ότι τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα καλωσορίσουν μια βρετανική αίτηση επανένταξης, παρά την αβεβαιότητα για μια πιθανή πρωθυπουργία του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Γουές Στρίτινγκ υποστήριξε το Σαββατοκύριακο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επανενταχθεί στην ΕΕ στο μέλλον. Παρόλο που οι σύμμαχοι του πρώην υπουργού Υγείας λένε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς εκλογές ή δημοψήφισμα, τα σχόλιά του αναζωπύρωσαν τις μακροχρόνιες διαμάχες για την Ευρώπη στην κορυφή του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Ο Αντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος επιδιώκει να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ αμφισβητώντας τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θέλει η Βρετανία να επανενταχθεί στο μπλοκ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, τη Δευτέρα διευκρίνισε ότι δεν θα προσπαθήσει να κάνει αυτό να συμβεί εάν γίνει πρωθυπουργός βραχυπρόθεσμα.

Ο Γκόζι συνεχίζει: «Το Brexit ήταν μια μεγάλη καταστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ήταν επίσης μια απώλεια για την ΕΕ… Αν σε μια στιγμή τόσο μεγάλης παγκόσμιας αναταραχής το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσιζε να ζητήσει να επανενταχθεί στην ΕΕ, νομίζω ότι για το πολιτικό μας μοντέλο θα ήταν μια μεγάλη νίκη». Η Βρετανία, θεωρεί, είχε άλλες επιλογές, όπως το να «συνδεθεί με την ενιαία αγορά» και να είναι ιδρυτής ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, ενός προτεινόμενου οργάνου ηγεσίας στον τομέα της άμυνας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και δώδεκα μέλη, αλλά δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. «Νομίζω ότι οι επιλογές είναι κάτι περισσότερο από την απλή πλήρη ένταξη. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ηνωμένο Βασίλειο να αποφασίσει, να καταλάβει τι θέλει».

Ο αγγλόφιλος υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι προειδοποίησε πάντως τη Βρετανία να μην περιμένει μια παρόμοια συμφωνία με την «de facto à la carte ένταξη» του παρελθόντος. Οι βρετανικές ελίτ, παρατηρεί, έπρεπε να «εσωτερικεύσουν» τη θεμελιώδη ευρωπαϊκή συμφωνία «ότι θα λαμβάνετε περισσότερα οφέλη σε αντάλλαγμα για την κοινή χρήση ορισμένων πτυχών της κυριαρχίας».