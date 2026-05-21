«Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα λέγεται το πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με το όνομα να διαρρέει από την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία υπογράφουν οι πολίτες έξω από το θέατρο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς το πρωί στήθηκαν τρία τραπεζάκια για τη συλλογή υπογραφών, ενώ στον χώρο τοποθετήθηκε και γιγαντοοθόνη, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση περισσότεροι πολίτες.

Η απόφαση για τη γιγαντοοθόνη ελήφθη καθώς οι συνεργάτες της Καρυστιανού εκτιμούσαν ότι η προσέλευση θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 3.000 άτομα, τη στιγμή που η αίθουσα του κινηματογράφου χωρά περίπου 600. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η συμμετοχή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις του επιτελείου της.

«Ήρθα από τη Λαμία εδώ που γράφεται σήμερα ιστορία», δήλωσε στο «Βήμα» ο Λάμπρος Τσάπαλης, γνωστός για την απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει κατά την πανδημία, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην υποχρεωτικότητα των εμβολίων.

Το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για Δικαιοσύνη μπορούν… Να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλλοντας τη συγκέντρωση στο «Ολύμπιον» στις 18:30 και καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Ο στενός πυρήνας συνεργατών

Στον στενό κύκλο των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού περιλαμβάνονται η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» στις εκλογές του 2023, ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του Συνασπισμού και του ΠαΣοΚ, που φέρεται να έχει αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή του πολιτικού της γραφείου, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, πρώην υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος και επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα.

Ενεργό ρόλο στο νέο εγχείρημα έχει και ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία συλλογής υπογραφών που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook.

Το νέο κόμμα φέρεται να στηρίζει και η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που δραστηριοποιείται στη στρατηγική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ. Δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται επίσης ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Ρωσία και στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα από την πρώτη στιγμή.