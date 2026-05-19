«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο οδεύει προς μια νέα αναδιάταξη δυνάμεων, βάζει η ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Όλα αυτά, σε ένα τοπίο ξεκάθαρα προεκλογικό, παρά τις αντιθέτου κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Στις 26 Μαΐου, στο Θησείο, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέα κίνησης του πρώην πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, απευθύνοντας παράλληλα μήνυμα στους νέους να λάβουν μέρος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Να σας καλέσω την άλλη Τρίτη, να τα πούμε… Στις οχτώ το βράδυ, στην πλατεία Θησείου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα ‘’πανιά’’ μας σε νέους ορίζοντες».

ΣΥΡΙΖΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα, προκαλεί μεγάλες αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν έριξε «λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης» με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο πρόεδρος, πάντως, του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε «δικαιολογημένη και αναμενόμενη» τη διαγραφή Πολάκη, ενώ επέμεινε στην ανάγκη συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, ήρθε να προστεθεί η παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος.

«Να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς – βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης», δήλωσε.

ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, αισθάνεται και εκείνο πίεση από την επιστροφή του κ. Τσίπρα, επιμένοντας -προς ώρας- στο μέτωπο με τη δεξιά.

«Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Η συζήτηση δεν πρέπει να ξαναπάει στο 2015. Αν πάει εκεί, αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να επιθυμεί διακαώς για αντίπαλο τον κ. Τσίπρα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τασιουκαλάς.

Νέα Δημοκρατία

Πάντως, οι μετεκλογικές συνεργασίες εξακολουθούν να προκαλούν εσωκομματικές εντάσεις, καθώς δηλώσεις ορισμένων κορυφαίων στελεχών, εκφράζουν θέσεις που δεν ταιριάζουν απόλυτα με τη συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξακολουθούν να κρατούν ζωντανό το σενάριο της συγκυβέρνησης με τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Πλην του ΠΑΣΟΚ, άλλο κόμμα να κάνουμε εμείς συγκυβέρνηση δεν υπάρχει. Όχι επειδή δεν θέλουμε, αλλά επειδή απλά δεν γίνεται».

Μαρία Καρυστιανού

Την Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία θα έχει δίπλα της πρόσωπα, όπως ο εμπειρογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η αντιστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Τζουγανάτος, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Γαλανός.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αποκλείει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, όμως στην αντιπολίτευση θεωρούν θέμα χρόνο την προσφυγή στις κάλπες.