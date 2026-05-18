Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε μέσω ανάρτησής του την ημερομηνία ίδρυσης του νέου του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

Όπως άφησε να εννοηθεί, η ιδρυτική εκδήλωση του νέου πολιτικού φορέα θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας.

Είχε προηγηθεί μία αινιγματική ανάρτηση, το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο όπου διακρίνεται ένα χέρι να χτυπά νευρικά σε τραπέζι, σαν να περιμένει κάτι. Στο πλάνο, αλλά και στη λεζάντα, εμφανίζεται η φράση «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Η δημοσίευση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από άλλη παρόμοια ανάρτηση του ίδιου και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που ενίσχυσε τις ερμηνείες περί επικείμενων πολιτικών εξελίξεων.

Η επίσπευση έρχεται με δεδομένη την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις 21 του μήνα, αλλά και εν μέσω της σφοδρής σύγκρουσης που επικρατεί μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνάται η πιθανότητα η ιδρυτική εκδήλωση να γίνει στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Θησείο, την τελευταία εβδομάδα του μήνα, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει «κλειδώσει» ο χώρος.