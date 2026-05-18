Η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα ανατιμήσεων, καθώς οι τιμές στα καύσιμα και στα βασικά προϊόντα διατροφής συνεχίζουν να αυξάνονται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν σε γενικευμένη ακρίβεια σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακρίβεια: Συνεχίζονται οι πιέσεις στα καύσιμα

Οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται ως εξής:

Βενζίνη: 2,097 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,816 €/λτ

Πόσο ακριβότερα κοστίζει το γέμισμα του ρεζερβουάρ

Από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, το κόστος για ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Βενζίνη: 105€ – 126€ (+21€) (1,751€/λτ)

Ντίζελ: 94€ – 109€ (+15€) (1,565€/λτ)

Ακρίβεια: Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ

Οι διαταραχές στην αγορά και η αύξηση του ενεργειακού κόστους πλήττουν τη γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία λιπασμάτων, προκαλώντας νέες πιέσεις στα είδη διατροφής. Οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να αυξάνονται, καθώς τα αυξημένα μεταφορικά και το ρεύμα επιβαρύνουν το τελικό κόστος.

Μπισκότα

Από 2,03€ → 2,19€ (+7,88%)

Μπισκότα

Από 3,50€ → 3,82€ (+9,14%)

Ανθότυρο

Από 7,55€ → 8,53€ (+12,98%)

Γαλοπούλα καπνιστή

Από 9,50€ → 10,44€ (+9,89%)

Τυρί σε φέτες

Από 3,85€ → 4,28€ (+11,17%)

Καφές φίλτρου

Από 11,76€ → 12,73€ (+8,25%)

Σαλάμι

Από 12,60€ → 14,60€ (+15,87%)

Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά, που καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενου κόστους ζωής.