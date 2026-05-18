ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Κι όμως αυτό δεν πρέπει να σας πτοήσει καθόλου. Ως Κριός θα βάλετε το κεφάλι κάτω και θα τα αντιμετωπίσετε όλα όπως πρέπει – με πυγμή. Για καλό και για κακό, όμως, αποφύγετε να δοκιμάσετε νέα πράγματα.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι εξελίξεις σας προλαβαίνουν. Αλλά εσείς είστε έτοιμοι σαν από καιρό. Γι’ αυτό τίποτα δεν πρέπει να σας πιάσει εξαπίνης. Οτιδήποτε και αν βρεθεί στο διάβα σας μείνετε ψύχραιμοι και όλα θα επιλυθούν ως εκ θαύματος. Στο χέρι σας είναι. Μην κρύβετε τα συναισθήματά σας γιατί δεν θα σας βγει σε καλό.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Γεμάτη αμφιβολίες η σημερινή ημέρα. Αλλη μια από τα ίδια. Μην περιμένετε να πάρουν τον δρόμο τους τα πράγματα χωρίς έστω να προσπαθήσετε να αλλάξετε την πορεία τους. Μην πανικοβάλλεστε, το μόνο που χρειάζεστε είναι καθαρό μυαλό. Και καλό είναι να αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις που δεν θα κρατήσετε στο μέλλον.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η εντονότερη επιθετικότητα που πηγάζει από μέσα σας σήμερα δεν πρέπει να αποτελέσει πυξίδα για τις δύσκολες αποφάσεις σας που σας περιμένουν. Είναι καιρός πια να φτιάξετε ό,τι δεν σας αρέσει στη ζωή σας. Οταν όμως πέσει ο ήλιος αφήστε τα όλα στην άκρη.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Γίνεστε σήμερα ολοένα και πιο συναισθηματικοί. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Βλέπετε, τώρα βρίσκεστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις που σας κάνουν να αισθάνεστε περίεργα. Η σχέση σας με τους φίλους σας ενδεχομένως να διαταραχθεί αν δεν είστε τόσο ειλικρινείς όσο πρέπει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Το ενδιαφέρον σας για μοναδικούς ανθρώπους και αντισυμβατικά πράγματα θα είναι ισχυρό σήμερα. Οσοι είναι γεννημένοι στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα αναγκαστούν να αναβάλουν κάποια από τα αρχικά τους πλάνα ώστε να ζήσουν έντονες συγκινήσεις και να δοκιμάσουν κάτι που στο παρελθόν δίσταζαν.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Προσπαθήστε να ενσωματώσετε ιδιαίτερα στοιχεία στην καθημερινή σας δουλειά ώστε να γίνει κάπως πιο ενδιαφέρουσα. Μπορεί εσείς να νιώθετε πως η σκέψη σας είναι παρόμοια με των συναδέλφων σας, αλλά στην πορεία θα διαπιστώσετε ότι κάτι τέτοιο προφανώς και δεν ισχύει. Δοκιμάστε λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μέσα στην ημέρα η φαντασία σας θα οξυνθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να γίνετε περισσότερο δημιουργικοί, πιο ζεστοί αλλά και καινοτόμοι. Μην ξαφνιαστείτε αν ξαφνικά θέλετε να δοκιμάσετε κάτι νέο ή ένα χόμπι που στο παρελθόν σας φαινόταν δύσκολο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ολη την ημέρα θα είστε αρκετά νευρικοί και εύθραυστοι. Είναι προτιμότερο λοιπόν να καθυστερήσετε κάποια δουλειά που έχετε αναλάβει προκειμένου να την εξετάσετε και να την ελέγξετε ενδελεχώς ώστε να μην κάνετε κάποιο σημαντικό λάθος. Να είστε περισσότερο συντηρητικοί απ’ αυτό που πρέπει γιατί το νέο θα σας φέρει και μπελάδες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Ακόμα και άτομα που χαρακτηρίζονται για την ακεραιότητά τους όπως είστε εσείς, στο τέλος της ημέρας θα καταλήξουν να παραβούν τους κανόνες τους και να απογοητεύσουν τους δικούς τους. Μην είστε ιδιαίτερα εκδηλωτικοί όταν κάνετε κάποιες νέες γνωριμίες αφού δεν είναι όλα όπως τα έχετε στο μυαλό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε σήμερα είναι να ακολουθήσετε τη διάθεσή σας. Οσοι είναι γεννημένοι στα μέσα Φεβρουαρίου δεν χρειάζεται να μάθουν από κάποιους άλλους το τι συμβαίνει δίπλα τους αφού έχουν επίγνωση της πραγματικότητας. Οπότε να μη δέχεστε από κανέναν υποδείξεις όσο καλοπροαίρετες κι αν είναι.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Σήμερα έχετε την ανάγκη να κάνετε την καθημερινότητά σας περισσότερο ενδιαφέρουσα. Οπότε απομακρύνετε ό,τι νιώθετε πως σας κρατάει στη ρουτίνα. Επίσης, καλή ιδέα είναι να φρεσκάρετε λίγο την εικόνα του εαυτού σας, ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται να ξεφύγετε από κάποια κλισέ.