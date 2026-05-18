«Φτωχό» είναι σχετικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

Εν τούτοις όμως ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν διεξάγεται απόψε στην Αγγλία, με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Μπέρνλι, για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κανονιέρηδες» θέλουν τη νίκη που θα τους φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Δούκας φιλοξενεί την ΑΕΚ, σε ματς που θα μεταδόσει το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, για την Futsal Super League.