«Φτωχό» είναι σχετικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.
Εν τούτοις όμως ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν διεξάγεται απόψε στην Αγγλία, με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Μπέρνλι, για την 37η αγωνιστική της Premier League.
Ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κανονιέρηδες» θέλουν τη νίκη που θα τους φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Παράλληλα, ο Δούκας φιλοξενεί την ΑΕΚ, σε ματς που θα μεταδόσει το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, για την Futsal Super League.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/5)
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο
20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – ΑΕΚ Futsal Super League
21:30 Novasports Start Λεγανές – Ουέσκα Ισπανικό Πρωτάθλημα Β
22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπέρνλι Premier League