Πλούσιο είναι και σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα με έντονο ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις. Το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη για τη Basket League τραβά τα βλέμματα στο μπασκετικό κομμάτι, ενώ στο χάντμπολ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός της Α1 Γυναικών ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Από το ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο, Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ και Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ στη Ρώμη συνεχίζεται η δράση στα τουρνουά ATP και WTA.

Ποδόσφαιρο

20:00 Novasports Start: Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο

21:00 Novasports 1HD: Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD: Μπράντφορντ – Μπόλτον

22:00 Novasports Prime: Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο

Μπάσκετ

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΕΚ – Άρης

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD: Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης

Χάντμπολ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 2026

16:00 Novasports 6HD: WTA 1000 2026

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 2026

21:30 Novasports 6HD: WTA 1000 2026

Μηχανοκίνητος Αθλητισμός

17:35 COSMOTE SPORT 5 HD: ERC 2026