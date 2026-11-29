Η ανήλικη φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι χρηματικών ποσών 10 ή 15 ευρώ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 15χρονης στο Αγρίνιο, η οποία κατήγγειλε ότι έπεφτε επί χρόνια θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών, με τους γονείς της ανήλικης να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του κοριτσιού αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε όσα καταγγέλλει η κόρη του, καθώς δεν βρισκόταν στο σπίτι και δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Παράλληλα, φέρεται να ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και την έρευνα και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας.

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Η ανήλικη φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι χρηματικών ποσών 10 ή 15 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κακοποίηση φέρεται να διαρκούσε τουλάχιστον επτά χρόνια.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το τετράδιο της 15χρονης

Σημαντικά στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, με ένα τετράδιο που φέρεται να είχε διαρκώς μαζί της η 15χρονη να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν το περιεχόμενό του, ακόμη και όταν καθηγητής της την είχε ρωτήσει σχετικά με αυτό. Το τετράδιο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση ή ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Το κορίτσι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ βρίσκεται υπό την παρακολούθηση παιδοψυχολόγου.

Η καταγγελία της 15χρονης φέρεται να έγινε όταν η ίδια βρήκε τη δύναμη να απευθυνθεί στη γραμμή SOS 1056 και να περιγράψει όσα βίωνε.