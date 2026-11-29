Την άμεση αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών για ένα θηριώδες data center της Google στη Βαλλονία διέταξαν οι τοπικές αρχές στο Βέλγιο.

Η αμερικανική εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει το έργο το Σάββατο (28/11), μετά τη διαπίστωση των αρχών ότι οι εργασίες προχωρούσαν χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια και παρά τις έντονες περιβαλλοντικές ανησυχίες για επικείμενη λειψυδρία στην περιοχή.

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Κτίριο 30 στρεμμάτων χωρίς εγκεκριμένη άδεια

Η υπόθεση έλαβε δραματική τροπή όταν επιθεωρητές της περιφέρειας της Βαλλονίας πραγματοποίησαν αυτοψία στο εργοτάξιο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αϊζό-Πρεσλ, περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Σαρλερουά. Η εγκατάσταση, η οποία εκτείνεται σε 30 στρέμματα εντός ενός επιχειρηματικού πάρκου που παλαιότερα λειτουργούσε ως ανθρακωρυχείο, βρέθηκε να είναι σχεδόν ολοκληρωμένη όσον αφορά τον φέροντα οργανισμό της.

Μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF, ο αξιωματούχος της περιφέρειας Ραφαέλ Στόκις αποκάλυψε το μέγεθος της αυθαιρεσίας:

«Οι επιθεωρητές επισκέφθηκαν το εργοτάξιο και διαπίστωσαν ότι το κτίριο βρισκόταν σχεδόν στο τελικό στάδιο κατασκευής, με τις οικοδομικές εργασίες του φέροντος οργανισμού να έχουν ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι η σχετική άδεια είχε απορριφθεί».

Οι αρχές έδωσαν προφορική εντολή διακοπής εργασιών στους 300 εργαζομένους, η οποία στη συνέχεια κοινοποιήθηκε και γραπτώς στη Google. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης Νικολά Γιερνό επιβεβαίωσε ότι συντάσσεται επίσημη έκθεση προς την εισαγγελία για «σοβαρή παράβαση που αφορά την παράνομη ανέγερση κτιρίου έκτασης τριών εκταρίων».

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Το παρασκήνιο

Η ρίζα της δικαστικής και διοικητικής διαμάχης εντοπίζεται στη στρατηγική αλλαγή των σχεδίων της Google.

Το 2024, η εταιρεία είχε εξασφαλίσει άδεια για την κατασκευή τριών μικρότερων κέντρων δεδομένων που θα χρησιμοποιούσαν συστήματα αερόψυξης. Ωστόσο, το 2025, ο τεχνολογικός κολοσσός αποφάσισε να συγχωνεύσει δύο από αυτά σε μια ενιαία, γιγαντιαία εγκατάσταση, ζητώντας τροποποίηση της άδειας ώστε να χρησιμοποιηθεί σύστημα υδρόψυξης. Το νέο αυτό σύστημα προέβλεπε την άντληση 600 κυβικών μέτρων νερού την ώρα από τον γειτονικό ποταμό Σαμπρ.

Αν και οι τοπικές αρχές ενέκριναν αρχικά αυτή την τροποποίηση τον Απρίλιο, οι σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων ανάγκασαν τον υπουργό Υποδομών της Βαλλονίας Φρανσουά Ντεσκέν να ανακαλέσει την άδεια τον περασμένο Αύγουστο, επικαλούμενος τον άμεσο κίνδυνο λειψυδρίας.

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Η Google επέλεξε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας του Βελγίου, όμως, αντί να αναμείνει την τελική απόφαση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιανουαρίου, συνέχισε απτόητη τις εργασίες.

Παρέμβαση από την Greenpeace

Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από drone που κατέγραφαν τις παράνομες εργασίες στο εργοτάξιο. Η οργάνωση κατέθεσε κατεπείγουσα προσφυγή, τονίζοντας τις σοβαρές κλιματικές επιπτώσεις.

«Η κλιματική κρίση στην περιοχή μας θα ενταθεί ακόμη περισσότερο», προειδοποίησε η Greenpeace στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να περνά απαρατήρητη η κατασκευή γιγαντιαίων εγκαταστάσεων με τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις».

Από την πλευρά της, η Google προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας μέσω εκπροσώπου της:

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«Έχουμε αναστείλει τις εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών. Δραστηριοποιούμαστε στο Βέλγιο εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και παραμένουμε προσηλωμένοι στην τήρηση της τοπικής νομοθεσίας, καθώς και στη διατήρηση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου».

Η «μάχη» για την τεχνητή νοημοσύνη

Το βελγικό «μπλόκο» δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης που φουντώνει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιταχύνουν με φρενήρεις ρυθμούς την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, προκειμένου να στηρίξουν τις τεράστιες υπολογιστικές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ερχόμενοι συχνά σε μετωπική σύγκρουση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ενδεικτικά, τον περασμένο Οκτώβριο η Φινλανδία ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά της Google για πιθανές περιβαλλοντικές παραβάσεις σε σχεδιαζόμενο data centre σε αγροτική περιοχή της χώρας, παγώνοντας τις εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να αποτελέσει πυξίδα για το μέλλον τέτοιων επενδύσεων στην Ευρώπη.