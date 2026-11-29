Kίεβο: Περιορίζει τη δημοσιογραφική ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο των ρωσικών επιδρομών

H Ουκρανία θέτει νέα όρια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με τις συνέπειες των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών σε κρίσιμες υποδομές, καθώς η Μόσχα εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η κυβέρνηση καλείται να «λάβει επείγοντα μέτρα για να απαγορεύσει στα μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες καταστροφών και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών».

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Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι δύο πλευρές έχουν επιβάλει διαφορετικούς βαθμούς στρατιωτικής λογοκρισίας.

Η ουκρανική πλευρά έχει ζητήσει από τα μέσα να αποφεύγουν τη δημοσίευση στοιχείων για ζημιές ή τοποθεσίες ρωσικών επιδρομών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν μελλοντικές επιθέσεις του ρωσικού στρατού.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και στη Ρωσία, όπου, για παράδειγμα, απαγορεύεται να χαρακτηρίζεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ως «εισβολή».

Την προηγούμενη εβδομάδα, Ρώσοι βουλευτές πρότειναν νομοσχέδια που θα «απαγορεύουν την ανεξάρτητη ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιογραφική κάλυψη σχετικά με τις συνέπειες ουκρανικών επιθέσεων», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών.

Το διάταγμα του Ζελένσκι προβλέπει επίσης την απαγόρευση δημοσίευσης πληροφοριών για την κατασκευή και την κατάσταση των «δομών προστασίας» γύρω από στρατηγικές τοποθεσίες.

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Όπως αναφέρεται στο διάταγμα, τα μέτρα αυτά προτάθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο τρόπος υλοποίησης του μέτρου.

Από την πλευρά του, ο προεδρικός σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν παραδέχτηκε ότι η εφαρμογή του θα είναι «περίπλοκη επειδή ένα σημαντικό μέρος αυτών των αναρτήσεων προέρχεται από ανώνυμα κανάλια στο Telegram».

Πριν από τον χειμώνα, η Ρωσία εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και άλλων κρίσιμων υποδομών, όπως γέφυρες στο Κίεβο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στην παροχή θέρμανσης, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος, οι Ουκρανοί εκφράζουν φόβους ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος από τα σχεδόν πέντε χρόνια του πολέμου.