Ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση ενίσχυση του Στρατού Ξηράς στον ατομικό οπλισμό και τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού

Σαφή μηνύματα για την εθνική αποτροπή έστειλε μέσω του MEGA News 104,6 ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής. Μιλώντας στην εκπομπή «Θεός Φυλάξοι» και στους Δήμο Βερύκιο και Δημήτρη Αλφιέρη, ο κ. Στεφανής απομυθοποίησε τη στρατιωτική βιομηχανία της Άγκυρας και αποκάλυψε παρασκηνιακές λεπτομέρειες σχετικά με την κρίση του Έβρου το 2020, ενώ αναφέρθηκε και στις θεσμικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Αγίου Όρους.

Ο κ. Στεφανής εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός όσον αφορά στην προβολή ισχύος από την πλευρά της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πλευρά συχνά υποπίπτει στο σφάλμα να υπερεκτιμά τις δυνατότητες της γείτονος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, η Άγκυρα αντιμετωπίζει σοβαρά δομικά προβλήματα στην παραγωγή των δικών της οπλικών συστημάτων. «Ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι ότι υπερεκτιμούμε πάντα την Τουρκία», δήλωσε με έμφαση, προσθέτοντας ενδεικτικά: «Η πρώτη επιλαρχία αρμάτων με το Altay, το τουρκικό άρμα μάχης, ήταν να παραδοθεί στον τουρκικό στρατό το 2012. Έχουμε 2026 και δεν έχουν ακόμα κινητήρα για το άρμα μάχης». Το ίδιο, όπως ανέφερε, συμβαίνει και με το εγχώριο μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN, το οποίο παρουσιάζει πολυετείς καθυστερήσεις λόγω της έλλειψης κινητήρων.

Αναφορικά με τη δική μας αμυντική στρατηγική, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε την ανάγκη για σωστή ιεράρχηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, παραδεχόμενος ότι ο Στρατός Ξηράς χρειάζεται άμεση ενίσχυση στα βασικά του μέσα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται ορθολογική προτεραιοποίηση, καθώς οι μεγαλύτερες προκλήσεις αυτή τη στιγμή εντοπίζονται στον ατομικό οπλισμό και τη μεταφορά του προσωπικού. «Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ο στρατός ξηράς είναι το τυφέκιό του, το οποίο είναι τυφέκιο πριν 30 χρόνια, καθώς και το ΤΟΜΠ του», σημείωσε, εξηγώντας ότι η αναβάθμιση των F-16 και η αγορά των Rafale ορθώς προηγήθηκαν για να καλυφθεί το κενό στους αιθέρες.

Παράλληλα, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, τονίζοντας ότι εκεί που πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη οικονομική, εκπαιδευτική και ποιοτική βαρύτητα είναι το ίδιο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το άγνωστο παρασκήνιο του Έβρου

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στην κρίσιμη περίοδο των αρχών του 2020, ο Αλκιβιάδης Στεφανής περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά την υβριδική επίθεση που δέχθηκε η χώρα στα βόρεια σύνορά της.

Διαφήμιση

Αποκάλυψε ότι η πίεση είχε ξεκινήσει σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης το 2019, καθώς από την επόμενη κιόλας ημέρα της ορκωμοσίας παρατηρήθηκε τριπλασιασμός των παράνομων εισόδων στον Έβρο.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία λειτούργησε με απόλυτη αποφασιστικότητα κάτω από τη ρητή εντολή του πρωθυπουργού ότι «δεν θα περάσει κανένας παράνομα τον Έβρο». Ο ίδιος χαρακτήρισε την αποστολή αυτή ως την πιο δύσκολη που κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας οι Ένοπλες Δυνάμεις, συμπληρώνοντας πως η επιτυχής απόκρουση της ασύμμετρης απειλής στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020 ήταν αποτέλεσμα μιας αθόρυβης και μεθοδικής προετοιμασίας που είχε ξεκινήσει ήδη από τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Νέα εποχή στο Άγιο Όρος

Αναφερόμενος στα καθήκοντά του ως Διοικητής του Αγίου Όρους, ο κ. Στεφανής έκανε λόγο για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία, παραβάλλοντας την πειθαρχία, τους στόχους και το όραμα των μοναχών με εκείνα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφήμιση

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι οι μοναχοί είναι εξαιρετικά απαιτητικοί, καθώς η ζωή τους είναι θεμελιωμένη πάνω στις αρχές της υπακοής και της πειθαρχίας.

Η δημοφιλία της Αθωνικής Πολιτείας έχει εκτοξευθεί τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που ανάγκασε τη Διοίκηση να λάβει δραστικά μέτρα για να προστατεύσει τον ησυχαστικό και ασκητικό χαρακτήρα των μονών.

Οι χιλιάδες καθημερινοί επισκέπτες είχαν φέρει τις μονές στα όριά τους, εμποδίζοντας το πνευματικό έργο των πατέρων. Πλέον, εφαρμόζεται ένα αυστηρό πλαίσιο όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα, ενώ υφίσταται συγκεκριμένος ημερήσιος περιορισμός επισκεπτών ανά μοναστήρι.

Τέλος, ο κ. Στεφανής διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί μετατροπής του Αγίου Όρους σε «καταφύγιο Ρώσων», εξηγώντας ότι λόγω της διακοπής των απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία, οι Ρώσοι επισκέπτες είναι πλέον ελάχιστοι.

Όσον αφορά το χρόνιο ζήτημα με τους καταληψίες της Μονής Εσφιγμένου, τόνισε ότι, παρά τις 73 δικαστικές αποφάσεις, η πολιτεία επιδιώκει την επίλυση του θέματος με απόλυτη ηρεμία, μακριά από εντάσεις και τοξικότητα που δεν συνάδουν με το πνεύμα του Ιερού Τόπου.