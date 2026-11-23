

Τεράστιες τρύπες, με διάμετρο και βάθος δεκάδων μέτρων, ανοίγουν στο έδαφος της κεντρικής Τουρκίας, καταπίνοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια δρόμων και οικισμών. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στη λεκάνη της Κόνια, μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου η παρατεταμένη ξηρασία, η κλιματική αλλαγή και η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων δημιουργούν έναν επικίνδυνο συνδυασμό.

Οι καταβόθρες, γνωστές στην Τουρκία ως «obruks», δεν αποτελούν καινούργιο γεωλογικό φαινόμενο. Υπάρχουν στην περιοχή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζονται ολοένα συχνότερα, με πρόσφατη μελέτη να εκτιμά ότι περίπου 20 νέες καταβόθρες δημιουργούνται κάθε χρόνο. Η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) έχει καταγράψει συνολικά 684 τέτοιους σχηματισμούς στις επαρχίες Κόνια, Καραμάν και Ακσαράι.

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Γιατί ανοίγει η γη;



Η βασική αιτία βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Η περιοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υπόγεια αποθέματα νερού, καθώς οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες και η γεωργία χρειάζεται μεγάλες ποσότητες για την άρδευση καλλιεργειών όπως το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και τα κτηνοτροφικά φυτά.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα: οι ποσότητες νερού που αντλούνται είναι μεγαλύτερες από εκείνες που μπορούν να αναπληρωθούν φυσικά. Οι αγρότες, προσπαθώντας να διατηρήσουν την παραγωγή τους σε περιόδους ανομβρίας, αντλούν ολοένα περισσότερο νερό από υπόγειους υδροφορείς.

Η πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων μεταβάλλει την πίεση στο υπέδαφος και μπορεί να αποσταθεροποιήσει ήδη υπάρχουσες υπόγειες κοιλότητες. Στην περιοχή υπάρχουν ασβεστολιθικά πετρώματα, στα οποία το νερό διαλύει σταδιακά τα ορυκτά, δημιουργώντας υπόγεια κανάλια και κενά. Όταν το έδαφος που βρίσκεται πάνω από αυτά χάσει τη σταθερότητά του, μπορεί να καταρρεύσει ξαφνικά, σχηματίζοντας μια τεράστια καταβόθρα.

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Δεν καταρρέει μόνο το έδαφος, αλλά και το υπέδαφος



Η κατάσταση είναι ακόμη πιο σύνθετη, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει και καθίζηση του εδάφους. Δορυφορικές μετρήσεις έχουν καταγράψει υποχώρηση της επιφάνειας που φτάνει έως και τα 90 χιλιοστά τον χρόνο σε ορισμένες περιοχές. Πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία από τη δημιουργία καταβοθρών, η οποία μπορεί να προκαλέσει ρωγμές και ζημιές σε δρόμους και κτίρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με μελέτη για την περίοδο 2000-2024, ο αριθμός των νέων καταβοθρών αυξήθηκε από περίπου τρεις ετησίως την περίοδο 2000-2010 σε 32 ετησίως την περίοδο 2016-2019, πριν υποχωρήσει περίπου στις 22 ετησίως μετά το 2020. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε ο κίνδυνος, καθώς ορισμένες ήδη ευάλωτες υπόγειες κοιλότητες ενδέχεται να έχουν καταρρεύσει.

Η γεωργία αντιμέτωπη με ένα επικίνδυνο δίλημμα



Η λύση δεν είναι απλή. Η μείωση της άντλησης νερού είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να επιβαρύνει οικονομικά τους αγρότες και να επηρεάσει την παραγωγή τροφίμων. Οι επιστήμονες ζητούν καλύτερη παρακολούθηση των υπόγειων αποθεμάτων, περιορισμούς στην άντληση, αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές και ουσιαστικά κίνητρα για εξοικονόμηση νερού.

Το παράδοξο είναι ότι η γεωργία, η οποία εξαρτάται από το νερό για να επιβιώσει, συμβάλλει μέσω της υπεράντλησης στην αποσταθεροποίηση του εδάφους πάνω στο οποίο αναπτύσσεται.

Και όσο τα υπόγεια αποθέματα εξαντλούνται, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος η επόμενη τεράστια καταβόθρα να ανοίξει κάτω από ένα χωράφι, έναν δρόμο ή ακόμη και έναν κατοικημένο χώρο.