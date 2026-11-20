Εντονες αντιδράσεις και σχόλια ακόμα και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ έχει προκαλέσει το χιουμοριστικό βίντεο του πρωθυπουργού με το trend της εποχής για τους gamers και όχι μόνο με την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του παιχνιδιού Grand Theft Auto 6.

O Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media σε μία προσπάθεια να βρίσκεται εντός του trend των ημερών στις μικρότερες ηλικίες συνδύασε την κυκλοφορία του με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους δίνοντας ιδέα για χριστουγεννιάτικο δώρο στα εγγόνια τους. Ωστόσο, στις κοινότητες των γονέων αλλά και όσων έχουν ασχοληθεί όλα τα τελευταία χρόνια με την επίδραση των video games στους νέους, το GTA είναι ένα από τα πιο σκληρά παιχνίδια βίας σε κονσόλες καθώς εστιάζει σε σκηνές βίας, ναρκωτικών και γενικότερα τον σκοτεινό κόσμο του εγκλήματος.

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Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, εν μέσω έντονων συζητήσεων για την επιρροή βίαιων παιχνιδιών (με αφορμή τίτλους όπως το GTA IV και το Manhunt), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνέστησε στα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν τον κώδικα PEGI στην εθνική τους νομοθεσία και να ενισχύσουν τους γονικούς ελέγχους.

Το παράταιρο είναι πως η κυβέρνηση που πρωτοστάτησε στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, φέρνει δια του πρωθυπουργού στην επικαιρότητα, έστω και υπό την μορφή του χιουμοριστικού σχολίου, ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως σύμφωνα με την σύσταση PEGI της Ε.Ε., έχει απαγορευτεί για χρήση σε ανήλικους κάτω των 18 ετών.



Υπό αυτό το πρίσμα εκτιμάται ως τουλάχιστον άστοχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να «προωθεί» δια αυτού του τρόπου ένα video game το οποίο προάγει την βαριά εγκληματικότητα. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους, βουλευτές της ΝΔ με τους οποίους ήρθαν σε επικοινωνία tanea.gr εκφράζουν σοβαρούς προβληματισμούς για τον συμβολισμό της συγκεκριμένης κίνησης η οποία αν μη τι άλλο, σύμφωνα με κάποιους εξ αυτών προκάλεσαν αντιδράσεις από οικογένειες ψηφοφόρων τους που θεωρούν ότι στέλνει το λάθος μήνυμα όταν εκείνοι προσπαθούν να απαγορεύσουν την χρήση τέτοιων παιχνιδιών στα παιδιά τους.

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Αλλοι, στάθηκαν και στο ότι θα ήταν λάθος μήνυμα να γίνει χρήση του επιδόματος των 400 ευρώ από παππούδες και γιαγιάδες προς τα εγγόνια τους για να αποτελέσει αυτό το είδους παιχνιδιού δώρο για τα παιδιά ακριβώς λόγω του αντικειμένου της σκληρής βίας με χρήση όπλων και ναρκωτικών ουσιών.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «το πόσο ρηχή είναι η κυβερνητική πολιτική, δεν χρειαζόμασταν αποδείξεις. Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός με το βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει. Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι.

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Ο κ. Γεωργιάδης που έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως «το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου», γιατί πρότεινε ηλικιακή αναλογικότητα στην απαγόρευση των ανηλίκων από τη χρήση των social media, πώς νιώθει για τον Πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend»; Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις αναρτήσεις στα social media του πρωθυπουργού όπου υπάρχουν κι εκεί παρατηρήσεις για το αντικείμενο του συγκεκριμένου παιχνιδιού.