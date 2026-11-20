Σε τροχιά πλήρους δικαστικής εξέλιξης βρίσκονται πλέον και οι δύο υποθέσεις με κατηγορούμενους ισάριθμους πρώην υπουργούς για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.



Την ώρα που μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τον προσδιορισμό του Ειδικού Δικαστηρίου με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος,ο αρμόδιος τότε υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής ετοιμάζεται να περάσει ως κατηγορούμενος την πόρτα του γραφείου του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την κυρία ανάκριση.



Η κλήση προς απολογία του Κώστα Αχ. Καραμανλη σηματοδοτεί το τέλος της ανακριτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας,όπως και στην υπόθεση με κατηγορούμενο τον Χρ.Τριαντόπουλο εξετάστηκαν ως μάρτυρες συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.



Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών ο έφετης ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, ο οποίος διενήργησε την έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα για την κύρια υπόθεση των Τεμπών, είχε αποστείλει αντίγραφα της δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πρώην γραμματέων.



Με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως όλα δείχνουν και οι δύο υποθέσεις που μετά από άδεια της Βουλής κινήθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος δύο πρώην μελών της κυβέρνησης, θα εξελίσσονται μέσα στην διαρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Σε ό ,τι αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών μετά το τέλος της απολογίας του κατηγορούμενου ή και άλλων πιθανών συμμετόχων μη πολιτικών προσώπων ή δικογραφία θα διαβιβαστεί αρχικά στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου τα μέλη του οποίου με βούλευμα τους θα αποφασίσουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα υπάρξει ή όχι και δεύτερο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.



Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της υπόθεσης στην τελική ευθεία βρίσκονται ήδη οι διαδικασίες για την έναρξη του Ειδικού Δικαστηρίου στο εδώλιο του οποίου θα καθίσουν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος,o πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα.



Για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης έχει γίνει η κλήρωση των δικαστών ενώ ετοιμάζεται και η αίθουσα τελετών του Εφετείου της Αθήνας καθώς για πρώτη φορά η αποδεικτική διαδικασία δεν θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ,όπως είχε συμβεί στα προηγούμενα πέντε Ειδικά Δικαστήρια της μεταπολίτευσης. Οι ανώτατοι δικαστές που συγκροτούν το Ειδικό Δικαστήριο λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων και για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της πολυπρόσωπες δίκης θα συνεδριάσουν στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου της Αθήνας, εκεί όπου έχουν δικαστές όλες οι πολυπρόσωπες δίκες των τελευταίων ετών.



Και βέβαια οι δικαστικές εξελίξεις στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης διεξάγονται παράλληλα με τη μεγάλη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.



Σε κάθε περίπτωση οι υποθέσεις με βασικούς κατηγορουμένους τους πρώην υπουργούς πέραν της δικαστικής διάστασης έχουν αναμφίβολα και πολιτικό πρόσημο.

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