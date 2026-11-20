Ο πρώην πρωθυπουργός εισήλθε στο εκκλησάκι, άναψε ένα κερί και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια, ο Συμεών τού προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο μια εικόνα του Οσίου Βησσαρίωνα

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και ιερείς της τοπικής Εκκλησίας, κατά την επίσκεψή του στο κατασκηνωτικό κέντρο «Αγία Αικατερίνη» της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, στο Καινούργιο.

Η άφιξη του κ. Σαμαρά συνοδεύτηκε από κωδωνοκρουσίες στο εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης, που βρίσκεται στον χώρο της κατασκήνωσης. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, μαζί με κληρικούς της Μητρόπολης.

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Ο πρώην πρωθυπουργός εισήλθε στο εκκλησάκι, άναψε ένα κερί και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια, ο Συμεών τού προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο μια εικόνα του Οσίου Βησσαρίωνα. Κατά την προσφορά της εικόνας, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη μεσσηνιακή καταγωγή του Οσίου, επισημαίνοντας τη σύνδεσή της με τον τόπο καταγωγής του Αντώνη Σαμαρά.

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Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του κατασκηνωτικού κέντρου, όπου ο πρώην πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας στον τομέα της φιλοξενίας και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Σαμαράς γνώρισε τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, η οποία βρίσκεται σε καταπράσινο φυσικό περιβάλλον κοντά στη θάλασσα, καθώς και τη λειτουργία της και την προσπάθεια που καταβάλλεται κάθε χρόνο για τη φιλοξενία εκατοντάδων παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες.

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Το κατασκηνωτικό κέντρο αποτελεί μέρος του κοινωνικού έργου της τοπικής Εκκλησίας, προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να αναπτύσσουν φιλίες και να έρχονται σε επαφή με τη φύση.

Η αναφορά στην Κωνσταντινούπολη

Ιδιαίτερη αναφορά στην Κωνσταντινούπολη έκανε ο Μητροπολίτης Συμεών κατά τον αποχαιρετισμό του Αντώνη Σαμαρά. Στην έξοδο του κατασκηνωτικού κέντρου, έδειξε προς την ανατολή και υπέδειξε στον πρώην πρωθυπουργό ένα σημείο από το οποίο, όπως του εξήγησε, η Κωνσταντινούπολη απέχει ακριβώς 1.000 μίλια.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά συνδέεται με την ονομασία «Χιλιομίλι», που φέρει η περιοχή και παραπέμπει στην απόσταση από την ιστορική Πόλη.