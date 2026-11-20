Σε νέα δίνη εσωστρέφειας κινδυνεύει να παρασυρθεί ξανά η ΝΔ, καθώς η εσωκομματική γκρίνια βγαίνει και πάλι στο προσκήνιο, απειλώντας να ανοίξει νέο κύκλο αμηχανίας μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος.

Από τη μία, καταγράφεται το διπλό «χτύπημα» του Αντώνη Σαμαρά σήμερα (20/11), μέσω βίντεο στο TikTok και στη συζήτησή του με αγρότες στη Φθιώτιδα κατά την πρώτη περιοδεία του στην περιφέρεια, ύστερα από διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις τις προηγούμενες μέρες κυρίως για την οικονομία.

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Από την άλλη, πυκνώνουν οι «βόμβες» από το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, επιβεβαιώνοντας ότι η εσωκομματική κριτική δεν κρατιέται μόνο στο γαλάζιο παρασκήνιο. Αμήχανο το Μαξίμου επιχειρεί να αποδραματοποιήσει το κλίμα και να προλάβει τον έλεγχο της κατάστασης, προτού πάρει διαστάσεις. Ήδη όμως οι συζητήσεις για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, για τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ και για συμπεριφορές κυβερνητικών μελών εξελίσσονται σε δημόσια θέα σε μια περίοδο – το πολύ έξι μήνες πριν από τις εκλογές – που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγωνιά να ελέγξει την πολιτική ατζέντα.

Έχει ζητήσει στα στελέχη του να είναι σε κίνηση, ενώ και ο ίδιος προγραμματίζει για το απόγευμα περιοδεία στην Ηλιούπολη – μια περιοχή στον Νότιο τομέα στην οποία η ΝΔ κινήθηκε χαμηλότερα από το πανελλαδικό ποσοστό της το 2023, όπως και στις ευρωεκλογές που πήρε 25%+ έναντι 37%+ στις εθνικές εκλογές.

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Η «βιλάδα» του Σαμαρά και τα «καρτέλ»

Και ενώ ο Μητσοτάκης επιλέγει περιοδεία εντός Λεκανοπεδίου, ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε ως πρώτους σταθμούς των δικών του περιοδειών μια σειρά από περιοχές στις οποίες πονάει η ΝΔ: Θεσσαλία και Μακεδονία, για παράδειγμα. Προτού μεταβεί εκεί αργότερα σήμερα στη Λάρισα και το Σαββατοκύριακο σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, ο Σαμαράς βρέθηκε στα Καμένα Βούρλα. Μιλώντας με εκπροσώπους του αγροτικού πληθυσμού – και με δεδομένο το ρήγμα εμπιστοσύνης αγροτών και κυβέρνησης -, στάθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «έχει μετατραπεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ, αυτό έχει δημιουργήσει απίστευτες καθυστερήσεις των πληρωμών. Και χωρίς ελέγχους με ό,τι αυτό συνεπάγεται». Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «ασήκωτη».

Νωρίτερα δημοσιοποιήθηκε βίντεο στο TikTok με συζήτησή του με μία φοιτήτρια η οποία εμφανίζεται απογοητευμένη από την πολιτική και την καθημερινότητά της και του λέει, «η Ελλάδα μας διώχνει». Ο Σαμαράς απαντά «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» και στην ερώτησή της «σε τι να πιστέψουμε;», χρησιμοποιεί τη λέξη «βιλάδα», εξηγώντας ότι πρόκειται για το καλαματιανό «keep going».

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Το Μαξίμου αναζητάει τρόπους απόκρουσης της σαμαρικής κριτικής και έχει αποφασίσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Και αυτό γιατί δεν θέλει να αναδείξει τον πρώην πρωθυπουργό ως αντίπαλο, προτού ανακοινωθεί επισήμως το νέο κόμμα.

Αιχμές από Καλογερόπουλο και Βλάχο

Μόνο που το Μαξίμου έρχεται έτσι κι αλλιώς σε δύσκολη θέση, στον απόηχο τοποθετήσεων βουλευτών της ΝΔ. Ο βουλευτής στον Δυτικό τομέα Δημήτρης Καλογερόπουλος (ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες συζητιόταν εντόνως εντός ΝΔ για την αποστροφή «τον ήπιαμε» με το τουρκολιβυκό σύμφωνο) έθεσε τώρα ευθέως ζήτημα συνεννόησης της ΝΔ με τα δεξιότερά της. «Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα» είπε (Meganews).

Αντίστοιχα ο (καραμανλικός) βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος ευθέως είπε προ ημερών ότι έπρεπε να αποφευχθεί η διαγραφή του Σαμαρά ενώ εξέφραζε απορία για «υπουργούς που λένε ότι μόνο με ΠΑΣΟΚ μπορώ: «δηλαδή δεν μπορείς με ένα άλλο κεντροδεξιό κόμμα;». Ο Βλάχος επανήλθε και αφού έθεσε την αυτοδυναμία ως στόχο της ΝΔ ανέφερε πως θα ήταν συντριβή για τη ΝΔ ένα ποσοστό στη ζώνη του 25% στις εκλογές. «Ο στόχος της αυτοδυναμίας για την ΝΔ είναι σωστός στόχος ιδιαίτερα όταν όλοι οι υπόλοιποι που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δεν συνεργάζονται με τη ΝΔ. Αν το πολιτικό σκηνικό αύριο αλλάξει και ακουστούν και άλλες απόψεις αφήστε τότε να τις εκτιμήσουμε. Μιλάω και για τον κ. Σαμαρά», είπε (Παραπολιτικά 90,1).

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Ο βουλευτής εκτίμησε ότι η κυβέρνηση έχει αποστασιοποιηθεί από μεγάλες κοινωνικές ομάδες «που ήταν η βάση της ΝΔ» ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει αποφασίσει για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, κάτι που θα το ανακοινώσει στη Βουλή.

«Άλλη η θέση της κυβέρνησης»

Ειδικά για τις τοποθετήσεις του Καλογερόπουλου, που πάντως εκφράζουν και άλλους στο εσωτερικό της ΝΔ οι οποίοι κοιτάζουν δεξιότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «δεν είναι θέση ούτε του πρωθυπουργού, ούτε της κυβέρνησης, ούτε της ΝΔ».

Κατά τον Παύλο Μαρινάκη, «δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, το λέω ρητά. Θα μπορούσε ποτέ η κυβέρνηση να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους, που αυτή τη πολιτική τη θεωρούν ενδοτική; Η πολιτική δεν είναι μοίρασμα καρεκλών, είναι προγράμματα».

Εξάλλου και ο Μητσοτάκης έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τα δεξιότερα κόμματα ενώ έχει πει ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης» με τον Αντώνη Σαμαρά, στην προσπάθεια να περιχαρακώσει και παραδοσιακά στελέχη και ψηφοφόρους, που εμφανίζονται απογοητευμένοι από κυβερνητικούς χειρισμούς.