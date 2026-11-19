Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διάσωσή του μετά την πτώση του από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στο κέντρο της πόλης, όταν ένας 21χρονος έπεσε από τον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:35, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Ο 21χρονος διατηρούσε αρχικά τις αισθήσεις του, όμως είχε υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς ως πολυτραυματίας από την πτώση.

Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν άγνωστες.