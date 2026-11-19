Οι παραγωγοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τις μεταβολές στα στοιχεία των εκτάσεών τους μέσω της πλατφόρμας myAGRO για να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή της 30ης Νοεμβρίου

Οι παραγωγοί έχουν περιθώριο έως σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διορθώσεις στις αιτήσεις τους για τις αγροτικές ενισχύσεις. Οι μεταβολές αυτές αφορούν στοιχεία των καλλιεργούμενων εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών του Κτηματολογίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την καταβολή της προκαταβολής στις 30 Νοεμβρίου.

Ο έλεγχος των ενισχύσεων βασίζεται στην έκταση των αγροτεμαχίων και τη διασύνδεσή τους με το Κτηματολόγιο και το Ε9. Οι τροποποιήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας myAGRO της ΑΑΔΕ από τον ίδιο τον παραγωγό ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οδηγίες για τον έλεγχο των στοιχείων

Στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, για τα ιδιόκτητα ακίνητα δηλώνονται κατά κανόνα ο ΚΑΕΚ και ο ΑΤΑΚ (από το Ε9). Για τα μισθωμένα χωράφια ο ΚΑΕΚ είναι απαραίτητος, ενώ ο ΑΤΑΚ συμπληρώνεται εφόσον είναι διαθέσιμος. Για τις φετινές αιτήσεις, ως περιοχές με Κτηματολόγιο λογίζονται όσες είχαν ενταχθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτικός, με τον ΚΑΕΚ να δηλώνεται προαιρετικά.

Παρέχεται διευκόλυνση για ακίνητα έως 10 στρέμματα, τα οποία δηλώνονται χωρίς ΚΑΕΚ, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ. Στις μισθώσεις, ο ενοικιαστής συμπληρώνει τον ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη, με το όριο να αφορά τη συνολική έκταση του ακινήτου στην περιουσιακή κατάσταση. Τα μικρά ακίνητα χωρίς ΚΑΕΚ απεικονίζονται στον χάρτη ξεχωριστά. Όταν χρησιμοποιείται ο ΑΤΑΚ, τα στρέμματα του Ε9 ορίζουν το ανώτατο όριο της αίτησης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αν το χωράφι εμφανίζεται μεγαλύτερο, απαιτείται διόρθωση στον χάρτη της αίτησης ή στο Ε9, με τον ιδιοκτήτη να αναλαμβάνει τη διόρθωση του Ε9 στα μισθωμένα χωράφια. Σε περιπτώσεις αγορών, κληρονομιών ή εκκρεμών ενστάσεων, ο σχετικός λόγος δηλώνεται στην αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμίες και πληρωμές

Οι αιτήσεις και τροποποιήσεις που υποβάλλονται έως σήμερα μπορούν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή του Νοεμβρίου. Η τελική προθεσμία για την υποβολή και τροποποίηση των φετινών αιτήσεων είναι η 30ή Νοεμβρίου. Αιτήσεις που υποβάλλονται μεταξύ 20 και 30 Νοεμβρίου θα προσμετρηθούν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, ενώ για ήδη καταβληθείσες ενισχύσεις, οι αλλαγές θα συνυπολογιστούν στις πληρωμές από την 1η Δεκεμβρίου.

Επίσης, έως σήμερα μπορούν οι παραγωγοί να επιλέξουν την απλουστευμένη αίτηση για την προκαταβολή, διαδικασία που αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση το 2025 και έως τις 14 Νοεμβρίου δεν είχαν καταθέσει τη φετινή, εφόσον δεν συμμετέχουν σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, απαιτείται κατάθεση πλήρους τροποποιητικής αίτησης έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση παράλειψης, οι πληρωμές διακόπτονται και η προκαταβολή ανακτάται. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου.