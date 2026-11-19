Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των ερυθρόλευκων για περίπου δύο με δυόμισι μήνες, διάστημα που εκτιμάται στις 8-10 εβδομάδες

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο με δυόμισι μήνες, χάνοντας σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων».

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Ο τραυματισμός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς ο Τσικίνιο αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Το διάστημα απουσίας του εκτιμάται στις 8-10 εβδομάδες, με τον Ολυμπιακό να καλείται πλέον να διαχειριστεί ακόμη μία απώλεια στο ρόστερ του.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι σημαντικές για την πορεία της αποκατάστασής του, με προτεραιότητα να επιστρέψει πλήρως έτοιμος και χωρίς να υπάρξει βιασύνη στην επανένταξή του.