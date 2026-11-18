Ο έμπειρος γκαρντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, χάνοντας τις αναμετρήσεις με τον Βίκο Ιωαννίνων και τον ΠΑΟΚ

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Βασίλης Σπανούλης στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Λε Μαν (18/11), λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος τέθηκε εκτός πλάνων την τελευταία στιγμή εξαιτίας ενοχλήσεων στη γάμπα.

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Το πρόβλημα θα κρατήσει τον έμπειρο γκαρντ μακριά από την αγωνιστική δράση για περίπου δέκα ημέρες. Ως εκ τούτου, η επιστροφή του υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες, χάνοντας τις αναμετρήσεις με τον Βίκο Ιωαννίνων και την Μπούργος, χάνοντας το αποψινό ματς και εκείνο με τον ΠΑΟΚ.