Θετική ψήφο στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων από το 2015 και μετά θα δώσει το ΠΑΣΟΚ, μετά την συνεδρίαση του συντονιστικού της κοινοβουλευτικής ομάδας που έγινε χθες (Τρίτη 17/11) το απόγευμα. Όπως επισημαίνουν πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ μελέτησε το αίτημα και θα το υπερψηφίσει «για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση», παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνουν, «η πρόσφατη εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων επιτροπών με τη δεδομένη κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει ότι θα εμποδιστεί να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα».

Για το ΠΑΣΟΚ, που το τελευταίο διάστημα ταυτίζει τις πολιτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, οι αποφάσεις για το ιδιωτικό χρέος είναι ενδεχομένως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα -κάτι που δικαιολογεί και την στάση τους: «Η πολιτική ξηλώματος του προστατευτικού πλαισίου είναι μια και ενιαία από το 2015 έως τώρα», ανέφεραν πηγές από την αξιωματική αντιπολίτευση.

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Οι ίδιες πηγές καταλογίζουν στην κυβέρνηση Τσίπρα–Καμμένου ότι, μολονότι υπόσχονταν «σεισάχθεια» και «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», «άνοιξαν την αγορά των “κόκκινων” δανείων στα funds, κατάργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς». Επικαλούμενες επίσημα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων, τονίζουν ότι «κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017», ενώ από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019 μεταβιβάστηκαν 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ξένα funds.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση περιγράφουν ως ενιαίο τον δρόμο που επέλεξαν οι αντίπαλοί τους, σημειώνοντας πως «το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», οδηγώντας σε «πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας» και στον «εξαναγκασμό των δανειοληπτών σε πτώχευση με απώλεια του συνόλου της περιουσίας», χωρίς να αξιοποιηθεί η δυνατότητα ειδικών μέτρων της ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που επικαλούνται στην αξιωματική αντιπολίτευση, μετά το 2019 πωλήθηκαν «πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ “κόκκινα” δάνεια», ενώ διαμορφώθηκε «ένα πλαίσιο εξαιρετικά ευνοϊκό για τα funds και τους servicers, φτάνοντας μέχρι την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων».

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Σε αυτό το πλαίσιο, από το ΠΑΣΟΚ υπενθύμιζαν την δική τους στάση, τόσο με τη θέσπιση του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω της οικονομικής κρίσης, όσο και με την καταψήφιση νομοθετημάτων της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ και των σχεδίων «Ηρακλής» της Νέας Δημοκρατίας -πριν από μία εβδομάδα, τόνιζαν, κατέθεσε η πασοκική πρόταση νόμου για τη θέσπιση κανόνων στα funds, την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας και της αγροτικής γης, καθώς και τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Το «ναι» στην πρόταση της Εξεταστικής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη χρονική περίοδος περιλαμβάνει και τα έτη διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Με τη στάση αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα βλέμματα για τα απαιτούμενα (με βάση το δικαίωμα της μειοψηφίας) 120 «ναι» βουλευτών πέφτουν στους ανεξάρτητους βουλευτές και κυρίως σε αυτούς που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ετοιμάζονται να μεταπηδήσουν στην ΕΛΑΣ.

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«Να απαντήσει» η Κασιμάτη

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρότι η μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη θεωρητικά δημιούργησε μεγαλύτερη αναστάτωση στο παπανδρεϊκό στρατόπεδο, δεν έφερε αντιδράσεις από εκεί -τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών. Αναφορές, ωστόσο, στο ειδικό της περίπτωσης της βουλευτή Β’ Πειραιά, που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων και ανά τα χρόνια έχει χρησιμοποιήσει βαριές εκφράσεις υπήρξαν.

«Οι βουλευτές που επιλέγουν –και αυτό είναι μία σοβαρή επιλογή, έχει κόστος, έχει κριτική– να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ αποδεχόμενοι το πρόγραμμά του, τις αρχές του και τις αξίες του, για το παρελθόν τους εκτιμώ ότι πρέπει (και ελπίζω ότι θα το κάνουν) να απαντήσουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο γιατί επέστρεψαν, πώς επέστρεψαν, και τι είναι τα λάθη που έκαναν στην εκτίμησή τους την προηγούμενη περίοδο», ανέφερε η Αννα Διαμαντοπούλου (ΣΚΑΪ FM), η οποία πάντως υπεραμύνθηκε της απόφασης της Χαριλάου Τρικούπη για την διεύρυνση, που μπορεί να ξαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε υψηλά ποσοστά: «Οι πολίτες καλούνται να δουν ποιος είπε αλήθεια και ποιος έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω απ’ όλα. Ζητούμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν κάποια λάθος εκτίμηση ή απογοητεύτηκαν, να επιστρέψουν στο σπίτι τους, που είναι το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε η πρώην υπουργός, αναφερόμενη εμμέσως στην χρησιμότητα ενός δημόσιου mea culpa από την πλευρά Κασιμάτη.

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Το ίδιο υποστήριξε σε ανάρτησή του και το μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης, Γιώργος Σακελλίων: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό κόμμα αν φοβάται τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποτελέσει αξιόπιστη πρόταση εξουσίας. Όποιος προσχωρεί σε ένα κόμμα αποδέχεται τις αρχές και την ιδεολογία του (…) Και όταν κάποιος έχει προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει, καλό είναι να εξηγήσει τι άλλαξε. Η πολιτική συνέπεια απαιτεί αυτοκριτική. Δεν πιστεύω στα κομματικά στεγανά ούτε στις απαγορεύσεις συνύπαρξης», σχολίασε.

Επεσήμανε ωστόσο, πως «η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει εξαντλήσει τα όριά της.

Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να απευθυνθούμε στους δικούς της απογοητευμένους ψηφοφόρους. Οχι μόνο σε ό,τι απέμεινε από τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ».