Περισσότεροι από 2 εκατ. ιδιοκτήτες στον χάρτη των απαλλαγών και των μειώσεων. Οι εκπτώσεις για τις ασφαλισμένες κατοικίες

Μικρότερο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και μηδενικό φόρο θα δουν το 2027 πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς έχει ανοίξει η βεντάλια των απαλλαγών και των εκπτώσεων.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας καθώς από το επόμενο έτος απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για τη συγκεκριμένη κατοικία.

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Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ευάλωτα νοικοκυριά, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία, κάτοικοι μικρών ακριτικών νησιών, ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι κερδισμένοι

Ειδικότερα ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ για το 2027 προβλέπει:

Μηδενικός ΕΝΦΙΑ σε 12.855 οικισμούς. Περίπου 650.000 ιδιοκτήτες αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους. Το μέτρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ίσχυε φέτος ενώ στους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκλειστικά την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ με κριτήρια. Μηδενικό ΕΝΦΙΑ για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους μπορούν να εξασφαλίσουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και οικογένειες με μέλος που έχει αναπηρία τουλάχιστον 80% εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Απαλλαγή στα μικρά ακριτικά νησιά. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι περίπου 3.500 ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων. Η απαλλαγή αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με κύρια κατοικία στα συγκεκριμένα νησιά και δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε αυτά. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και οι προβλεπόμενες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων. Ακίνητα σε περιοχές φυσικών καταστροφών. Απαλλαγές προβλέπονται και για ακίνητα που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν ανά περίπτωση. Έκπτωση 50% για ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Περίπου 800.000 ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι δικαιούνται μείωση κατά 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Έτσι, το όριο φτάνει τις 10.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά, τις 11.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί και τις 12.000 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ισχύουν και όρια αξίας ακίνητης περιουσίας, τα οποία ξεκινούν από τις 85.000 ευρώ για άγαμο και αυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Έκπτωση έως 20% για ασφαλισμένες κατοικίες. Μείωση στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα εξασφαλίσουν και περισσότεροι από 420.000 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Η έκπτωση φτάνει το 20% για κατοικίες φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ και περιορίζεται στο 10% για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας. Για να χορηγηθεί ολόκληρη η έκπτωση, η κατοικία θα πρέπει να έχει παραμείνει ασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Σε περίπτωση μικρότερης ασφαλιστικής κάλυψης, τουλάχιστον τριών μηνών, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά.