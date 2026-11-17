Το αρνητικό κλίμα στη Wall Street ενισχύθηκε από τις εξελίξεις γύρω από τον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών, αλλά και από την επικείμενη είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται την Τετάρτη

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης (17/11) η Wall Street, καθώς οι επενδυτές κινήθηκαν υπό το βάρος των ανησυχιών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, τα οποία ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε από τις εξελίξεις γύρω από τον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών, αλλά και από την επικείμενη είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται την Τετάρτη και εκτιμάται σύμφωνα με το Reuters, ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 1,4 τρισ. δολάρια.

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Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με ισχυρή πτώση, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq συμπλήρωσαν τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.

«Όλοι οι κλάδοι του S&P 500 κινούνται πτωτικά», δήλωσε ο Όλιβερ Πέρσε, ανώτερος αντιπρόεδρος της Wealthspire Advisors στη Νέα Υόρκη, επισημαίνοντας ότι η εικόνα αντανακλά τη γενικότερη νευρικότητα των επενδυτών και όχι απλώς πιέσεις σε συγκεκριμένες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για συνδυασμό πολλών εξελίξεων, με την κερδοσκοπία να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο από τα πραγματικά δεδομένα. «Δεν αφορούν όλα τη Nvidia», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της Nvidia

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες αντιδράσεις, τόσο λόγω της επέκτασης των μεγάλων κέντρων δεδομένων όσο και εξαιτίας των αμφιβολιών για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

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Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με πρόσωπο που φέρεται να είναι κατάσκοπος, εξέλιξη που συνδέθηκε με την αποχώρησή του από τη θέση του. Παράλληλα, ενισχύθηκε η συζήτηση γύρω από τους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα κέντρα δεδομένων κερδίζουν έδαφος, παρά τις αντιδράσεις εταιρειών όπως η Amazon, η Alphabet και η Meta.

Οι προσδοκίες για τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia ήταν ιδιαίτερα υψηλές. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση κερδών κατά 90,4% σε ετήσια βάση και έσοδα ύψους 109,11 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με απώλειες εν αναμονή των ανακοινώσεων.

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Ενδεικτική της μεταβολής του κλίματος είναι η πορεία του δείκτη ημιαγωγών Philadelphia SE Semiconductor Index. Τα κέρδη του από την αρχή του έτους είχαν φτάσει έως και το 106% τον Ιούνιο, χάρη στον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο έκτοτε περιορίστηκαν περίπου στο 34%.

Βουτιά στους βασικούς δείκτες – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το κλείσιμο της συνεδρίασης αποτυπώνουν το εύρος των απωλειών:

Dow Jones: Υποχώρησε κατά 859,71 μονάδες ή 1,67%, στις 50.748,46 μονάδες.

Υποχώρησε κατά 859,71 μονάδες ή 1,67%, στις 50.748,46 μονάδες. S&P 500: Έχασε 75,96 μονάδες ή 1,02%, κλείνοντας στις 7.341,23 μονάδες.

Έχασε 75,96 μονάδες ή 1,02%, κλείνοντας στις 7.341,23 μονάδες. Nasdaq Composite: Κατέγραψε πτώση 180,42 μονάδων ή 0,74%, στις 24.329,34 μονάδες.

Σε επίπεδο κλάδων, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών, οι αεροπορικές εταιρείες και οι τράπεζες.

Η μετοχή της Intel υποχώρησε, μετά την απόφαση της Nvidia να μειώσει κατά 25% τη συμμετοχή της στην εταιρεία. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των Salesforce, Workday, Intuit και Adobe, ενώ απώλειες κατέγραψε και η Microsoft.

Στον τραπεζικό κλάδο, η JPMorgan υποχώρησε μετά την ανακοίνωση ότι η Bregje de Best θα διαδεχθεί τον Jeremy Barnum στη θέση της οικονομικής διευθύντριας (CFO) στις αρχές του 2027.

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Η Fed ανοίγει τον δρόμο για πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας για τις αγορές αποτελεί η στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς οι αξιωματούχοι της εμφανίζονται ολοένα πιο ανοιχτοί στο ενδεχόμενο επιθετικότερων αυξήσεων επιτοκίων, λόγω της επίμονης παρουσίας του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 95,4% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed τον Οκτώβριο, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη και ενδέχεται να δώσουν σαφέστερες ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη έδειξαν ανθεκτικές λιανικές πωλήσεις, εξασθένηση της βιομηχανικής παραγωγής και αύξηση των τιμών εισαγωγών, κυρίως εξαιτίας της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους. Την ίδια στιγμή, η εμπιστοσύνη των κατασκευαστών κατοικιών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2012.