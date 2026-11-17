Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν ιρανική εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων, μετά την επίθεση της Τεχεράνης σε αμερικανικό στρατιωτικό ραντάρ στο Μπαχρέιν. Αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν πυρά την Τρίτη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν και του Κατάρ.

Σύμφωνα με το Reuters, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανική εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε ενέργειες του Ιράν που έθεσαν σε κίνδυνο Αμερικανούς στρατιωτικούς και αμερικανικά μέσα.

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Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα ραντάρ στη βάση Σεΐχ Ίσα του Μπαχρέιν, προειδοποιώντας παράλληλα τη χώρα για τη στρατιωτική συνεργασία της με την Ουάσιγκτον. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε την επίθεση, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Διπλωματία υπό τη σκιά των συγκρούσεων

Παρά τη νέα στρατιωτική αντιπαράθεση, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται. Καταριανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν την Τρίτη, με στόχο να περιορίσουν τις διαφορές μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε το Ομάν, όπου συζήτησε με την ηγεσία της χώρας την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων, την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου και την αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

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Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η μερική παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές.

Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια – Στα 92,76 δολάρια το πετρέλαιο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα δεξαμενόπλοιου που δέχθηκε επίθεση βόρεια του λιμανιού Χασάμπ του Ομάν αγνοείται.

Παράλληλα, οι ιρανικές στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, πληροφορία που δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το Reuters.

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Στις διεθνείς αγορές, το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας τα 92,76 δολάρια το βαρέλι.

Νέες απειλές προς το Μπαχρέιν

Η ένταση επεκτείνεται και στο πολιτικό πεδίο. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης κατηγόρησε το Μπαχρέιν για συνεργασία με τις ΗΠΑ και προειδοποίησε ότι η στάση του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη θέση του στη νέα περιφερειακή πραγματικότητα.

Η Τεχεράνη καταδίκασε επίσης την καταδίκη 64 ανθρώπων στο Μπαχρέιν, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι σιίτες κληρικοί, με κατηγορίες για συνεργασία με το Ιράν.

Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, τις επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα να αυξάνονται και τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν εύθραυστες, ο Περσικός Κόλπος εξελίσσεται σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα της διεθνούς κρίσης.