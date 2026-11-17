Κάποιες γυναίκες στην Καμπούλ διδάσκουν και σπουδάζουν εν κρυπτώ.
Άλλες έχουν στήσει τα δικά τους κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια.
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Κάποιες άλλες παίζουν ποδόσφαιρο και ελπίζουν να εμπνεύσουν κι άλλες.
Όλες τους παραβαίνουν εν γνώσει τους τον νόμο της Σαρία που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν. Ξέρουν ότι τους απαγορεύεται να εργάζονται, να αθλούνται, να ντύνονται όπως επιθυμούν και να βγαίνουν από το σπίτι τους ασυνόδευτες. Ξέρουν ότι κινδυνεύουν με αυστηρές ποινές. Κι όμως επιλέγουν να ζήσουν – έστω και κρυφά – τη ζωή που θέλουν.
Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και λένε την ιστορία τους.
Ανήμερα της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου, προκλήθηκε νέο θερμό επεισόδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν από τα ανοιχτά μικρόφωνα της αίθουσας ακούστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει τη φράση «τι ζώο», απευθυνόμενη στον Δημήτρη Καιρίδη
Ο 54χρονος επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στην 49χρονη, πιέζοντας με τα χέρια του τα μάτια της, σε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού τους στο Χαλάνδρι, παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας τους