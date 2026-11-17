Δασκάλες στην Καμπούλ έχουν στήσει κρυφά σχολεία μέσα σε ιδιωτικές κατοικίες όπου διδάσκουν γύρω στις 30 μαθήτριες παραβαίνοντας εν γνώσει τους τον νόμο της Σαρία

Κάποιες γυναίκες στην Καμπούλ διδάσκουν και σπουδάζουν εν κρυπτώ.

Άλλες έχουν στήσει τα δικά τους κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια.

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Κάποιες άλλες παίζουν ποδόσφαιρο και ελπίζουν να εμπνεύσουν κι άλλες.

Όλες τους παραβαίνουν εν γνώσει τους τον νόμο της Σαρία που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν. Ξέρουν ότι τους απαγορεύεται να εργάζονται, να αθλούνται, να ντύνονται όπως επιθυμούν και να βγαίνουν από το σπίτι τους ασυνόδευτες. Ξέρουν ότι κινδυνεύουν με αυστηρές ποινές. Κι όμως επιλέγουν να ζήσουν – έστω και κρυφά – τη ζωή που θέλουν.

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και λένε την ιστορία τους.

Αυτή η γυναίκα επιλέχτηκε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Αφγανιστάν. Όμως μετά οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν τον αθλητισμό στις γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, στη φωτογραφία φαίνεται να φορά τα παπούτσια της και να ετοιμάζεται να προπονηθεί και να προπονήσει παιδιά. (AP Photo) Μία κομμώτρια φτιάχνει τα μαλλιά της πελάτισσάς της σε ένα κρυφό κομμωτήριο που λειτουργεί σε διαμέρισμα της Καμπούλ (AP Photo) Μία γυναίκα φορά μακιγιάζ μπροστά στον καθρέφτη σε ένα κέντρο αισθητικής που λειτουργεί εν κρυπτώ σε διαμέρισμα της Καμπούλ (AP Photo) Μία κομμώτρια φτιάχνει τα μαλλιά της πελάτισσάς της σε ένα κρυφό κομμωτήριο που λειτουργεί σε διαμέρισμα της Καμπούλ.

(AP Photo) Αυτή η γυναίκα κρατά μια παλέτα μέικ απ, ενώ βάφεται σε ένα μυστικό κέντρο αισθητικής που λειτουργεί κρυφά σε διαμέρισμα της Καμπούλ.

(AP Photo) Ένα κορίτσι γράφει στον πίνακα σχολείου, το οποίο λειτουργεί μια δασκάλα – φυσικά κρυφά. Ο χώρος το σχολείου είναι ένα σπίτι στην Καμπούλ.

(AP Photo) Η γυναίκα στα αριστερά είναι 20 ετών. Εργάζεται ως δασκάλα και βοηθά ένα κορίτσι να μάθει ανάγνωση. Η διδασκαλία γίνεται στο δικό της «κρυφό σχολειό», το οποίο στήθηκε και λειτουργεί μέσα σε ένα σπίτι στην Καμπούλ. Δασκάλες είναι η 20χρονη και η μικρότερη αδελφή της, οι οποίες μετρούν γύρω στις 30 μαθήτριες.

(AP Photo) Μαθήτρια παρακολουθεί τη διδασκαλία αγγλικών στο κρυφό σχολείο, το οποίο λειτουργεί μέσα σε σπίτι της Καμπούλ.

(AP Photo) Μία κομμώτρια περιποιείται τα μαλλιά της πελάτισσάς της σε ένα κομμωτήριο που λειτουργεί κρυφά μέσα σε διαμέρισμα στην Καμπούλ.

(AP Photo) Μία γυναίκα βάφεται σε κέντρο αισθητικής που λειτουργεί κρυφά μέσα σε ένα διαμέρισμα στην Καμπούλ.

(AP Photo) Ένα κορίτσι δείχνει τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου στον πίνακα του κρυφού σχολείου που λειτουργεί μέσα σε διαμέρισμα της Καμπούλ.

(AP Photo) Αυτή η γυναίκα κρατά μια παλέτα μέικ απ, ενώ βάφεται σε ένα μυστικό κέντρο αισθητικής που λειτουργεί κρυφά σε διαμέρισμα της Καμπούλ.

(AP Photo) Αυτή η γυναίκα ήταν μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αφγανιστάν μέχρι που οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν τον αθλητισμό στις γυναίκες. Κρυφά και σε κλειστό χώρο στην Καμπούλ προπονεί παιδιά, ελπίζοντας να τα εμπνεύσει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

(AP Photo) Μια μαθήτρια σηκώνει το χέρι της στη διάρκεια του μαθήματος. Η διδασκαλία γίνεται στο κρυφό σχολείο της Καμπούλ, το οποίο ίδρυσε και διευθύνει μια δασκάλα. Το σχολείο βρίσκεται εντός του χώρου ιδιωτικής κατοικίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

(AP Photo)