Προβλήματα σε σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρατηρούνται την τελευταία ώρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector, τα προβλήματα εντοπίζονται σε υπηρεσίες όπως Google και Gmail.

Παράλληλα, προβλήματα, φαίνεται να αντιμετωπίζουν εταιρείες τηλεπικοινωνίας όπως η Nova αλλά και οι υπηρεσίες της Apple, Apple Pay και iCloud.

Μάλιστα, η Apple επιβεβαίωσε τις δυσλειτουργίες σε App Store, Apple Music και iCloud, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι αργές ή μη διαθέσιμες.

Apple has confirmed that it’s currently experiencing outages across multiple services 🚨 Apple Accounts, iCloud, the App Store, and Apple Music are all experiencing issues, with some users unable to sign in or access services Are you experiencing any issues? https://t.co/D74ojhLKRW — Apple Hub (@theapplehub) November 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν χιλιάδες πελάτες τραπεζικών ιδρυμάτων αντιμετώπισαν προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, αδυνατώντας να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Είχαν προηγηθεί προβλήμα στο Microsoft Outlook, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, στις 12 και 13 Νοεμβρίου, που επηρέασε μεταξύ άλλων το Teams και το Copilot.