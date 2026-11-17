Η πορεία για το Πολυτεχνείο σε εικόνες
Δείτε φωτογραφίες από όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της φετινής μαζικής πορείας μνήμης για την φοιτητική εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Μαζική, όπως κάθε χρονιά, η φετινή πορεία μνήμης για την φοιτητική εξέγερση του Πολυτεχνείου.
53 χρόνια μετά, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έδωσαν μαζικό παρών τόσο στους χώρους του Ιδρύματος όσο και στους δρόμους στην πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν αποτυπώνουν όσα συμβαίνουν στη διαδρομή της πορείας.