Ο 54χρονος επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στην 49χρονη, πιέζοντας με τα χέρια του τα μάτια της, σε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού τους στο Χαλάνδρι, παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας τους

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον ίδιο της τον αδελφό μέσα στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι, αποκαλύπτει για πρώτη φορά η 49χρονη γυναίκα, η οποία έχασε ολοκληρωτικά την όρασή της.

Ο 54χρονος φέρεται να της επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα, πιέζοντας με τα χέρια του τα μάτια της, σε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας τους.

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την απώλεια της όρασής της. Σήμερα, όπως η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή «Live News», είναι πλέον 100% τυφλή και προσπαθεί να διαχειριστεί τις τραγικές συνέπειες της επίθεσης.

Ο ίδιος ο 54χρονος, μιλώντας για την πράξη του, προχωρά σε μια ανατριχιαστική παραδοχή: «Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό».

Όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να εξηγήσει τι τον οδήγησε στην επίθεση, ενώ δηλώνει προβληματισμένος για το ενδεχόμενο να επηρεάστηκε από όσα διάβαζε.

«Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο – Έλεγε ότι υπάρχει το απόλυτο φως»

Η 49χρονη περιγράφει πως όλα συνέβησαν ξαφνικά, την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει την ηλικιωμένη μητέρα τους. Όπως λέει, ο αδελφός της βρισκόταν σε θρησκευτικό παραλήρημα και άρχισε να την κυνηγά μέσα στο σπίτι.

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«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», αναφέρει.

Ο 54χρονος δίνει τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε διαπληκτισμός με την αδελφή του και ότι εκείνη βγήκε στο μπαλκόνι για να τον αποφύγει.

Η γυναίκα περιγράφει ότι προσπαθούσε ακόμη και να επαναλάβει τις θρησκευτικές φράσεις που της ζητούσε ο αδελφός της, ελπίζοντας ότι έτσι θα κατάφερνε να ξεφύγει.

«Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις, τις οποίες κάποια στιγμή έλεγα. Μου έλεγε όμως “με κοροϊδεύεις;”. Προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη», λέει.

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«Με ξάπλωσε κάτω και πίεζε τα μάτια μου για αρκετή ώρα»

Η περιγραφή της στιγμής της επίθεσης προκαλεί ανατριχίλα. Σύμφωνα με την 49χρονη, ο αδελφός της την έριξε στο πάτωμα της βεράντας και άρχισε να πιέζει με μεγάλη δύναμη τα μάτια της.

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή», συγκλονίζει η γυναίκα.

Καθοριστική για τη διάσωσή της ήταν η παρέμβαση των γειτόνων, οι οποίοι άκουσαν τις φωνές και ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες περιγράφει τις εικόνες που αντίκρισε, αλλά και τα λόγια που άκουγε από τον 54χρονο την ώρα της επίθεσης.

«Άκουσα τις φωνές και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Είδα αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Άκουσα τον αδερφό να φωνάζει “εγώ θα σε σώσω από το κακό, από τα μάτια βγαίνει η ψυχή, πρώτα θα σου βγάλω τα μάτια και μετά την ψυχή, τώρα θα σε κάνω άγγελο”».

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Τα ερωτήματα για την ψυχιατρική εκτίμηση μία ημέρα πριν από την επίθεση

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για όσα είχαν προηγηθεί της επίθεσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 54χρονος είχε επισκεφθεί το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στις 26 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν από το αιματηρό περιστατικό.

Εκεί του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, ωστόσο δεν παρέμεινε για νοσηλεία και επέστρεψε στο σπίτι του. Το επόμενο πρωί επιτέθηκε στην αδελφή του.

Η 49χρονη θεωρεί ότι εάν είχε αποφασιστεί η νοσηλεία του, η επίθεση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, δεν έλαβε ποτέ τα φάρμακα που του είχαν χορηγηθεί.

Ο ίδιος δηλώνει σήμερα ότι αισθάνεται άσχημα για την κατάσταση της αδελφής του, λέγοντας: «Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μου λένε ότι η αδερφή μου δεν θα ξαναδεί».

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Για την 49χρονη, ωστόσο, η ζωή έχει αλλάξει οριστικά. Έχοντας χάσει την όρασή της, καλείται να αντιμετωπίσει έναν καθημερινό Γολγοθά, ενώ επιμένει πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν είχαν αξιολογηθεί διαφορετικά τα δεδομένα πριν από την επίθεση.