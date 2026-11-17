Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών έχει εφαρμόσει κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού της για τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το άκρως απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) για τις εσωτερικές επικοινωνίες της, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, που επικαλείται έξι πηγές με γνώση της κατάστασης.

Το δίκτυο, γνωστό ως NSA Net, επιτρέπει στο προσωπικό της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών να ανταλλάσσει διαβαθμισμένες πληροφορίες στο εσωτερικό της.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του προβλήματος

Η NSA επιχειρεί να διαπιστώσει την έκταση του προβλήματος και τις επιπτώσεις που έχει στις εσωτερικές λειτουργίες της.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, η υπηρεσία έχει εφαρμόσει κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού της, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το CNN.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της διακοπής, η ακριβής διάρκειά της ή το πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Το CNN έχει απευθυνθεί στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητώντας επίσημο σχόλιο.