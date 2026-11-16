Η Χρυσή Γκαβανίδου υποστηρίζει πως η πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος δεν είναι ρεαλιστική

Την αποχώρησή της από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τόσο από τη θέση της στο Εθνικό Συμβούλιο όσο και από απλό μέλος, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Facebook η Χρυσή Γκαβανίδου. Η ίδια επικαλείται σειρά διαφωνιών, οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, φαινόμενα άνισης μεταχείρισης στο εσωτερικό του φορέα, αλλά και τη στάση του κόμματος στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κα Γκαβανίδου, οι εσωτερικές ανισότητες και οι διακρίσεις υποβαθμίζουν τη συμμετοχή και τους αγώνες των μελών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή».

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Παράλληλα, η ίδια στρέφει τα βέλη της και κατά της πολιτικής γραμμής της ΕΛ.Α.Σ. αναφορικά με τη διαχείριση των δανείων και το νομοσχέδιο Πιερρακάκη. Όπως υποστηρίζει, η πρόταση του κόμματος για μια λύση «win-win» (αμοιβαία επωφελή) υπέρ δανειοληπτών και τραπεζών ταυτόχρονα δεν είναι ρεαλιστική, κατηγορώντας τον φορέα ότι δεν συμπεριέλαβε τις προτάσεις του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την προστασία της περιουσίας των πολιτών απέναντι σε τράπεζες και funds.

Απευθυνόμενη προσωπικά στον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, η Χρυσή Γκαβανίδου τονίζει ότι στη «δεύτερη ευκαιρία» οι δυνάμεις θα έπρεπε να ενωθούν με τους όρους των πολιτών και όχι των πιστωτών, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει τη δράση της στον συνδικαλισμό και τα κοινωνικά κινήματα «χωρίς κομματική ταυτότητα». Τέλος, διευκρινίζει ότι το αίτημα διαγραφής της είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στις 8 Νοεμβρίου, με κοινοποίηση στον υπεύθυνο Θεσσαλονίκης.

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Ολόκληρη η ανάρτηση



«ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι μετά από σειρά γεγονότων και διαφωνιών αποχώρησα από την ΕΛ.Α.Σ., ως μέλος Εθνικού Συμβουλίου & ως απλό μέλος του κόμματος.

Η άνιση μεταχείριση και τα οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών κι αυτό προβληματίζει σε πολλά επίπεδα. Όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή. Οι προκλήσεις και οι διακρίσεις είναι προσβλητικές και θίγουν αγώνες ετών, απαξιώνοντας ένα μέρος της κοινωνίας που είχε την ελπίδα μέσα από την ΕΛ.Α.Σ. να διεκδικήσει την ανατροπή.

Στο Νομοσχέδιο Πιερρακάκη η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, win win είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και Τραπεζών ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους.

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Οι πιστωτές Χρόνια τώρα, τράπεζες, fund, SPV έχουν καταχρηστική συμπεριφορά έναντι των δανειοληπτών. Δεν συμπεριέλαβαν προτάσεις των κινημάτων και συγκεκριμένα του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την άμεση στήριξη των δανειοληπτών από τα κοράκια.

Ο αγώνας συνεχίζεται στους δρόμους. Στην δεύτερη ευκαιρία κ. Πρόεδρε της ΕΛ.Α.Σ, θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των Πιστωτών. Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας. Ο αγώνας είναι κοινωνικός και αφορά 3.500.000 πολίτες θύματα των οικονομικών πολιτικών της Κυβέρνησης της ΝΔ.

Συνεχίζω αλληλέγγυα με φίλους, συναδέλφους και συνδικαλιστές. Παραμένω ενεργή στον Συνδικαλισμό και στα Κινήματα. Υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες μου και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την προστασία των Δανειοληπτών και την συνοχή της κοινωνίας μας χωρίς κομματική ταυτότητα.

ΥΓ Το αίτημα διαγραφής μου εστάλη ηλεκτρικά στις 8 Νοεμβρίου στη διεύθυνση myelas με κοινοποίηση στον υπεύθυνο Θεσσαλονίκης και όχι στις 13 όπως δημοσιεύτηκε».