Ταύρος: Σύλληψη 19χρονου για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου – Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα και τον πέταξε κάτω

Ο 19χρονος δράστης φέρεται να έδρασε από κοινού με συνεργό του, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές

Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τις πρωινές ώρες της 15ης Νοεμβρίου 2026 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γ.Α.Δ.Α. στον Ταύρο, καθώς φέρεται να αφαίρεσε βίαια από τον λαιμό 91χρονου ημεδαπού την αλυσίδα που φορούσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης δρούσε από κοινού με συνεργό του, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές. Κατά τη διάρκεια της πράξης, οι δύο άνδρες προσέγγισαν το θύμα και, ασκώντας σωματική βία, του απέσπασαν το κόσμημα. Μάλιστα, προκειμένου να ολοκληρώσει την κλοπή, ο 19χρονος έριξε τον 91χρονο στο έδαφος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η δικογραφία

Μετά την άμεση επέμβαση των αστυνομικών που περιπολούσαν στην περιοχή, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου.

Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.