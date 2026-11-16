Ελλάδα

Ζεφύρι: «Πετούσαμε τις στάχτες στο ισόγειο» είπε η 13χρονη

Η ανήλικη ανέφερε πως η μητέρα της ζήτησε να αδειάσει στάχτες και κάρβουνα σε εγκαταλελειμμένο χώρο του κτιρίου, υποστηρίζοντας πως «πάντα εκεί τις πετούσαμε»

Δύο πυροσβέστες κάθονται εξουθενωμένοι σε πλαστικές καρέκλες μετά από πυρκαγιά στο Ζεφύρι

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

16/11/2026, 12:01
TANEA Newsroom
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Τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι περιέγραψε η 13χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία συνελήφθη μαζί με τη μητέρα και την ανήλικη αδερφή της, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρώτος καφές» του Star.

Η ανήλικη ανέφερε πως το πρωί, γύρω στις 8:00, η μητέρα της ζήτησε να αδειάσει στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού τους σε έναν ισόγειο, κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο όπου διαμένουν, συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο.

Όπως περιέγραψε, αυτό ήταν το σημείο όπου η μητέρα της συνήθιζε να πετά τις στάχτες κάθε φορά που καθάριζε τη σόμπα.

Στη συνέχεια, η 13χρονη δήλωσε πως, αφού η μητέρα της βεβαιώθηκε ότι τα κάρβουνα ήταν σβηστά, εκείνη τα πέταξε με μεταλλικό σκεύος στο συγκεκριμένο σημείο.

Αφού τελείωσε, έφυγαν όλοι από το σπίτι και η ίδια πήγε στη θεία της, που μένει κοντά.

Αργότερα, άκουσε φωνές από τη γειτονιά ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στον υπόγειο χώρο, κοντά στο σημείο όπου είχε πετάξει τις στάχτες νωρίτερα. Ο χώρος αυτός, όπως είπε, ήταν εγκαταλελειμμένος και γεμάτος σκουπίδια.

«Πάντα στο ισόγειο πετούσαμε τις στάχτες»

Στην ερώτηση γιατί δεν φοβήθηκε ότι θα προκαλέσει πυρκαγιά, εφόσον υπήρχαν πολλά σκουπίδια στο σημείο, απάντησε ότι «θεωρούσα ότι δεν θα έπαιρνε φωτιά, γιατί μου είχε πει η μαμά μου να πετάξω τις στάχτες εκεί και άλλωστε πάντα εκεί τις πετούσαμε και δεν είχε γίνει κάτι».

Όσον αφορά το αν έχει ξεσπάσει ξανά πυρκαγιά στο σπίτι, δήλωσε ότι όσο μένουν εκεί, δηλαδή περίπου ένα χρόνο, αλλά και παλαιότερα, δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο.

Σε ερώτηση αν το σπίτι είχε ρεύμα, η 13χρονη απάντησε ότι «δεν είχαμε ρεύμα στο σπίτι και γενικά ζούσαμε σε άσχημες συνθήκες, αφού το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και ακατάλληλο για να μείνει κανείς μέσα».

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