Στο 251 διακομίσθηκε τραυματίας ένας τρίτος πυροσβέστης ο οποίος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, έπειτα από κατάρρευση τμήματος εγκαταλελειμμένου κτιρίου στη Φυλή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Από το συμβάν, δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ενώ ένας συνάδελφός τους παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Η στιγμή της απομάκρυνσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Κατσαντώνη. Καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο σημείο, υποχώρησε εσωτερικό τμήμα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ειδοποίηση για τη φωτιά περίπου στις 11:40 το πρωί. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι συνθήκες της κατάρρευσης παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει κινητοποιηθεί για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις στο πεδίο συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πυροσβέστη.