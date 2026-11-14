Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης: «Μπλέχτηκα – Δεν ήξερα πού θα φτάσει»

Ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση οφείλεται στην οικονομική του δυσχέρεια και στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε κατά το έτος 2023

Για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης και την εμπλοκή του σε αυτό μίλησε το πρωί του Σαββάτου στο «MEGA non-stop» ο Ερρίκος Πετιλόν.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του στις δικαστικές Αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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«Μπλέχτηκα»

«Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη αχυράνθρωπος. Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος παράνομος», είπε αρχικά περιγράφοντας την εμπλοκή του.

«Εγώ το ‘23, σε μία κατάσταση με μόνιμα επεισόδια διπολισμού, δεν ήμουν ρυθμισμένος τότε, και άνεργος. Πώς να δουλέψω όταν ήμουν σε μόνιμα επεισόδια; Γιατί για να βρεις τον σωστό γιατρό και τη σωστή αγωγή, πιστέψτε με, με πήρε 10 χρόνια. (…) Την πρώτη φορά άνοιξα και είπα βεβαίως και συμμετέχω και προσπαθούσα, υπάρχουν μαρτυρίες, ότι προσπαθούσα τρία χρόνια να την βρω (τη γυναίκα) να με βγάλει. Μετά το πεντάμηνο εξάμηνο που είπα ναι, δεν ήξερα πού θα φτάσει. Κάτω από τις συνθήκες που ζούσα με 500 ευρώ τον μήνα να στηρίξω ένα σπίτι, να φάω κάτι και να βάζω κανένα κατοστάρικο στο ψυγείο, που τελείωνε το ψυγείο στην πρώτη εβδομάδα, έκανα και αυτό».

«Μπλέχτηκα. Είχα βγει και κατέβηκα κάτω στις πλατείες, έκανα πάλι χρήση. Για να ισορροπήσω έκανα χρήση, όχι για να περάσω καλά. Το καλά είχε τελειώσει», λέει ο ίδιος.

Ποια θα είναι η επόμενη μέρα;

«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχα στο μυαλό μου να ανοίξω έναν κλειστό χώρο απεξάρτησης, κάτι που γνωρίζω πολύ καλά. Να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος και να προσφέρω βοήθεια με τον καλύτερο τρόπο. Έχω τέσσερα διπλώματα από το Yale USA, ένα από τα καλύτερα. Ψυχολογία, bipolar, addictions και ένα άλλο. Και θα κάνω και διδακτορικό στην Ψυχολογία. Δεν θα έπρεπε κι εγώ να έχω μία ευκαιρία να στηρίξω άλλους ανθρώπους; Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιδιώκω».