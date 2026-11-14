Σιγκαπούρη: Σε «μέγγενη» η επιχειρηματική φήμη της μετά το σκάνδαλο με τα τσιπ της Nvidia

Παρά το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη αποτέλεσε πέρυσι το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο τιμολόγησης για την Nvidia, λιγότερο από το 1% των τσιπ κατέληξε στην εγχώρια αγορά

Η παραίτηση του ιδρυτή της Nvidia, Τζέσνεν Χουανγκ, στον απόηχο ενός σκανδάλου που εμπλέκει την εταιρεία data centers Megaspeed και μια ύποπτη για κατασκοπεία γυναίκα, φέρνει τη Σιγκαπούρη αντιμέτωπη με τη δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Σιγκαπούρη έχει χτίσει με κόπο εδώ και δεκαετίες τη φήμη μιας ανοιχτής και φιλικής προς τις επιχειρήσεις οικονομίας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση τόσο στις αμερικανικές όσο και στις κινεζικές αγορές. Ωστόσο, μια υπόθεση που συνδέεται με τον «κολοσσό» των ημιαγωγών Nvidia και την εταιρεία Megaspeed φωτίζει τις σκιές πίσω από την επιτυχία της ως κόμβου υψηλής τεχνολογίας.

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Από τηγάνι… στη φωτιά για τα αμερικανικά τσιπ

Την Πέμπτη, ο Jensen Huang ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία της Nvidia, αφού παραδέχθηκε ότι διατηρούσε δεσμούς με την Άλις Χουανγκ, η οποία διηύθυνε τη Megaspeed, έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές τσιπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Παρά το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη αποτέλεσε πέρυσι το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο τιμολόγησης παγκοσμίως για την Nvidia (αντιπροσωπείując σχεδόν το 1/5 των εσόδων της), λιγότερο από το 1% αυτών των τσιπ κατέληξε πραγματικά στην εγχώρια αγορά.

Η χώρα λειτουργεί κυρίως ως διαμετακομιστικός κόμβος, γεγονός που έχει εγείρει εδώ και χρόνια τις ανησυχίες των ΗΠΑ ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «παραθυράκι» από κινεζικές εταιρείες για την παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγούμενων ημιαγωγών (τσιπ).

Η περίπτωση της Megaspeed και το «Singapore-washing»

Η Megaspeed εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο αγοραστή της Nvidia στην περιοχή, ωστόσο υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι παρείχε «πίσω πόρτα» πρόσβασης σε κινεζικές εταιρείες μέσω data centers σε Μαλαισία, Ινδονησία και Ταϊλάνδη.

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Έρευνες έδειξαν ότι η εταιρεία φέρεται να εισήγαγε δεκάδες χιλιάδες τσιπ παραπάνω από όσα μπορούσε να δικαιολογήσει, ενώ ερευνητικές ομάδες όπως η C4ADS επισημαίνουν τις στενές σχέσεις της Χουανγκ με κινεζικούς ομίλους.

Αυτό το γεγονός ενισχύει τον κίνδυνο του λεγόμενου «Singapore-washing», όπου κινεζικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την καθαρή εικόνα και την ουδετερότητα της Σιγκαπούρης για να συγκαλύψουν την καταγωγή και τις δραστηριότητές τους. Το δίλημμα της ουδετερότητας

Οι αρχές της Σιγκαπούρης, όπως αναφέρει το ΒΒC, βρίσκονται πλέον σε δύσκολη θέση μετά το σκάνδαλο του τέως CEO Nvidia, Tζένσεν Χουάνγκ. Παρά τις έρευνες που διεξάγουν από κοινού με τις ΗΠΑ από το 2025 για πιθανές ψευδείς δηλώσεις και εξαγωγές, έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια, καταγγέλλοντας μάλιστα περιορισμένη συνεργασία από αμερικανικής πλευράς.

Αναλυτές επισημάνουν ότι η Σιγκαπούρη κινδυνεύει να βρεθεί στα «διασταυρούμενα πυρά» των δύο υπερδυνάμεων: από τη μία η Κίνα μπορεί να θεωρήσει ότι η Σιγκαπούρη ενδίδει στα αμερικανικά συμφέροντα, και από την άλλη η Ουάσινγκτον μπορεί να εκλάβει τη στάση της ως προσπάθεια αποφυγής ευθυνών. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, αυτό είναι το τίμημα που καλείται να πληρώσει μια ανοιχτή οικονομία όταν οι γεωπολιτικές ισορροπίες «ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα» διαταράσσονται.