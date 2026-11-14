Μήνυμα Ανδρουλάκη για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Η μόνη ασφαλής οδός είναι το διεθνές δίκαιο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου, εκφράζοντας ανησυχία για την ενημέρωση τρίτου κράτους

Την ανάγκη να προχωρήσει κανονικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Μέσης Ανατολής, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, έθεσε ερωτήματα για την ενημέρωση τρίτου κράτους σχετικά με τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση του έργου.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης:

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.

Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας.