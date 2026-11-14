Πολιτική

Μήνυμα Ανδρουλάκη για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Η μόνη ασφαλής οδός είναι το διεθνές δίκαιο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου, εκφράζοντας ανησυχία για την ενημέρωση τρίτου κράτους

androulakis-ot

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης

14/11/2026, 12:05
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Την ανάγκη να προχωρήσει κανονικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Μέσης Ανατολής, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, έθεσε ερωτήματα για την ενημέρωση τρίτου κράτους σχετικά με τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση του έργου.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης:

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.

Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας.

Go Deeper

Γιώργος Γεραπετρίτης διεθνές δίκαιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Αbeille Marengo: Απρόσκοπτα συνεχίζονται οι υποθαλάσσιες έρευνες νότια της Καρπάθου
  2. Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες 23 και 44 ετών από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Το χρονικό της τραγωδίας
  3. Τουρνάς για την τραγωδία στην Πυροσβεστική: «Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειές τους»

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Πολιτική

Cookies