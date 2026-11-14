Οικονομία

Μπαράζ πληρωμών από τη Δευτέρα: Οι 78.003 δικαιούχοι και τα επιδόματα που καταβάλλονται

Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026

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14/11/2026, 11:50
TANEA Newsroom
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Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους, από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

– στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας,

– από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ επιδόματα Πληρωμές

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