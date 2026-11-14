Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη.

Την 14η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου καθώς και του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου του Παλαμά.

Τα πρόσωπα που άγουν την ονομαστική τους εορτή είναι οι: Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*, Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης και Φιλίτσα.

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Ο βίος του Αποστόλου Φιλίππου

Ο Φίλιππος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους δώδεκα μαθητές του Ιησού, ελκύει την καταγωγή του από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Κατά την πρώτη τους συνάντηση, ο Χριστός τον κάλεσε λέγοντάς του «ακολούθει μοι», με τον Φίλιππο να ανταποκρίνεται δίχως καθυστέρηση, ακολουθώντας τον ως μαθητής.

Σε μεταγενέστερη επαφή με τον Ναθαναήλ, ο Φίλιππος ανέφερε: «Άκουσε φίλε μου. Εκείνον για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στο Νόμο και προφήτευσαν οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, το παιδί του Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ». Η μετέπειτα γνωριμία του Ναθαναήλ με τον Χριστό τον οδήγησε στην πίστη και στη μαθητεία.

Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Απόστολος αφοσιώθηκε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην Ιεράπολη της Φρυγίας, ο Φίλιππος συνελήφθη από ειδωλολάτρες και, έπειτα από βασανιστήρια, μαρτύρησε σταυρούμενος το 87. Εντούτοις, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς υποστηρίζει πως ο Απόστολος κατέληξε ειρηνικά στην ίδια περιοχή.

*Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο όνομα εορτάζεται και σε άλλες ημερομηνίες.

Επιπλέον, η σημερινή ημέρα έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη.