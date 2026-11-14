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Βίντεο από τη στιγμή που τάνκερ εμβολίζει κρουαζιερόπλοιο με δεκάδες επιβάτες στη Νέα Ορλεάνη

Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν προληπτικά ή με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν αγνοούμενοι από το ναυτικό ατύχημα

Επιβατηγό πλοίο της American Cruise Lines βυθίζεται στον ποταμό Μισισιπή μετά από σύγκρουση με δεξαμενόπλοιο
14/11/2026, 09:41
TANEA Newsroom
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη, όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt συγκρούστηκε με το αγκυροβολημένο ποταμόπλοιο American Heritage, με αποτέλεσμα το κρουαζιερόπλοιο να πάρει επικίνδυνη κλίση και να βυθιστεί μερικώς ενώ στο κατάστρωμά του βρίσκονταν ακόμη επιβάτες.

Το περιστατικό συνέβη περίπου δύο ώρες αφότου το ποταμόπλοιο της εταιρείας American Cruise Lines είχε δέσει στο σημείο. Τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου κατέγραψαν καρέ καρέ τη δραματική στιγμή που το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να γέρνει, προτού ακινητοποιηθεί σε ρηχά νερά του ποταμού, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης..

Σύμφωνα με τον αντικυβερνήτη της Λουιζιάνα, Μπίλι Νάνγκεσερ, τουλάχιστον 12 άνθρωποι χρειάστηκε να ανασυρθούν από τα νερά του Μισισιπή. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα, ενώ η ναυσιπλοΐα στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού διεκόπη

Πραγματικό θαύμα» – 32 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η επιχείρηση διάσωσης στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Ελένα Μορένο, η οποία εκτίμησε ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 180 έως 190 άτομα, έναντι 130 που ανέφεραν αρχικές εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, κάνοντας λόγο για «πραγματικό θαύμα».

Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν προληπτικά ή με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς κανείς να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Από την πλευρά της, η διευθύντρια των υπηρεσιών ασφαλείας του λιμανιού, Μέλανι Μοντρόλ, εξήγησε ότι το σκάφος άρχισε να βυθίζεται σταδιακά καθώς εξελισσόταν η απομάκρυνση των επιβαινόντων στο ναυτικό ατύχημα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη το Λιμενικό Σώμα για την άμεση επέμβασή του, τονίζοντας πως είναι «απίστευτο που κανείς δεν σκοτώθηκε σε αυτήν τη σφοδρή σύγκρουση δύο πλοίων στη Λουιζιάνα».

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε το συμβάν με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποιώντας ότι όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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