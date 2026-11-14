Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ντέρμπι «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» στη Volley League, καθώς και αναμετρήσεις για το Nations League και τα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις του Nations League, αλλά και στις ελληνικές ομάδες που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις σε μπάσκετ και βόλεϊ.

Ξεχωρίζουν το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Volley League, το Ελλάδα – Σλοβακία στα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών, καθώς και τα παιχνίδια της Εθνικής Πορτογαλίας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ομάδων.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

10:00 – DP World Tour Championship, 3η μέρα (Ντουμπάι) – Novasports 6HD

– DP World Tour Championship, 3η μέρα (Ντουμπάι) – Novasports 6HD 14:30 – ATP 250 Στοκχόλμη, τελικός – Magenta Sport 6

– ATP 250 Στοκχόλμη, τελικός – Magenta Sport 6 16:00 – Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας (Super League 2) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας (Super League 2) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 16:45 – Κόσοβο – Ισραήλ (Nations League) – Novasports 1HD

– Κόσοβο – Ισραήλ (Nations League) – Novasports 1HD 17:00 – ΠΑΟΚ – Παρτιζάν (φιλικός αγώνας) – OPEN TV

– ΠΑΟΚ – Παρτιζάν (φιλικός αγώνας) – OPEN TV 17:00 – Τότεναμ – Έβερτον (Πρωτάθλημα Γυναικών Αγγλίας) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Τότεναμ – Έβερτον (Πρωτάθλημα Γυναικών Αγγλίας) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 17:30 – ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (GBL) – ΣΠΟΡ FM TV1

– ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (GBL) – ΣΠΟΡ FM TV1 17:30 – Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (GBL) – ΣΚΑΪ

– Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (GBL) – ΣΚΑΪ 17:30 – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Ηρακλής (GBL) – ΣΠΟΡ FM TV3

– Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Ηρακλής (GBL) – ΣΠΟΡ FM TV3 19:00 – Νορβηγία – Ουαλία (Nations League) – Novasports Prime

– Νορβηγία – Ουαλία (Nations League) – Novasports Prime 19:00 – Γεωργία – Ουγγαρία (Nations League) – Novasports 2HD

– Γεωργία – Ουγγαρία (Nations League) – Novasports 2HD 19:00 – Ελλάδα – Σλοβακία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Ελλάδα – Σλοβακία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:15 – Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:45 – Πορτογαλία – Δανία (Nations League) – Novasports Prime, ALPHA

– Πορτογαλία – Δανία (Nations League) – Novasports Prime, ALPHA 21:45 – Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία (Nations League) – Novasports Start

– Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία (Nations League) – Novasports Start 21:45 – Αυστρία – Ιρλανδία (Nations League) – Novasports 4HD

– Αυστρία – Ιρλανδία (Nations League) – Novasports 4HD 21:45 – Ρουμανία – Πολωνία (Nations League) – Novasports 3HD

– Ρουμανία – Πολωνία (Nations League) – Novasports 3HD 21:45 – Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Nations League) – Novasports 2HD

– Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Nations League) – Novasports 2HD 22:00 – Μπανταλόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa) – Magenta Sport 6