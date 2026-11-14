Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11): Δράση με Nations League και Stoiximan GBL
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ντέρμπι «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» στη Volley League, καθώς και αναμετρήσεις για το Nations League και τα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις του Nations League, αλλά και στις ελληνικές ομάδες που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις σε μπάσκετ και βόλεϊ.
Ξεχωρίζουν το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Volley League, το Ελλάδα – Σλοβακία στα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών, καθώς και τα παιχνίδια της Εθνικής Πορτογαλίας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ομάδων.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 10:00 – DP World Tour Championship, 3η μέρα (Ντουμπάι) – Novasports 6HD
- 14:30 – ATP 250 Στοκχόλμη, τελικός – Magenta Sport 6
- 16:00 – Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας (Super League 2) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 16:45 – Κόσοβο – Ισραήλ (Nations League) – Novasports 1HD
- 17:00 – ΠΑΟΚ – Παρτιζάν (φιλικός αγώνας) – OPEN TV
- 17:00 – Τότεναμ – Έβερτον (Πρωτάθλημα Γυναικών Αγγλίας) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:30 – ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (GBL) – ΣΠΟΡ FM TV1
- 17:30 – Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (GBL) – ΣΚΑΪ
- 17:30 – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Ηρακλής (GBL) – ΣΠΟΡ FM TV3
- 19:00 – Νορβηγία – Ουαλία (Nations League) – Novasports Prime
- 19:00 – Γεωργία – Ουγγαρία (Nations League) – Novasports 2HD
- 19:00 – Ελλάδα – Σλοβακία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 21:15 – Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 21:45 – Πορτογαλία – Δανία (Nations League) – Novasports Prime, ALPHA
- 21:45 – Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία (Nations League) – Novasports Start
- 21:45 – Αυστρία – Ιρλανδία (Nations League) – Novasports 4HD
- 21:45 – Ρουμανία – Πολωνία (Nations League) – Novasports 3HD
- 21:45 – Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Nations League) – Novasports 2HD
- 22:00 – Μπανταλόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa) – Magenta Sport 6