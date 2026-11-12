Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Ολυμπιακός – Ντουμπάι, Ιταλία – Γαλλία και Nations League στο τηλεοπτικό μενού

Η Εθνική Ελλάδας Κ-21 αντιμετωπίζει την Ισλανδία για το UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από το ATP 250 της Στοκχόλμης

Πλούσια είναι η αθλητική δράση της ημέρας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι για τη EuroLeague, αλλά και στα σημαντικά παιχνίδια του Nations League. Ξεχωρίζει επίσης το ντέρμπι της Ιταλίας με τη Γαλλία, το οποίο θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports 2HD όσο και από τον ALPHA, ενώ η Εθνική Ελλάδας Κ-21 αντιμετωπίζει την Ισλανδία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αγώνες τένις από το ATP 250 της Στοκχόλμης και τη δράση της EuroLeague με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

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Μπάσκετ

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague 2026/27) — Novasports 3HD

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague 2026/27) — Novasports 3HD 21:15: Ολυμπιακός – Ντουμπάι (EuroLeague 2026/27) — Novasports Prime

Ολυμπιακός – Ντουμπάι (EuroLeague 2026/27) — Novasports Prime 21:30: Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague 2026/27) — Novasports Start

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague 2026/27) — Novasports Start 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague 2026/27) — Novasports 5HD

Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague 2026/27) — Novasports 5HD 22:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague) — Novasports 4HD

Ποδόσφαιρο

15:00: Ισλανδία – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ισλανδία – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00: Αρμενία – Κύπρος (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Start

Αρμενία – Κύπρος (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Start 19:00: Τουρκία – Βέλγιο (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 2HD

Τουρκία – Βέλγιο (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 2HD 19:45: Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ (UEFA Champions League Γυναικών 2026/27) — Mega News

Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ (UEFA Champions League Γυναικών 2026/27) — Mega News 21:45: Αγγλία – Κροατία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Premier League

Αγγλία – Κροατία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Premier League 21:45: Μαυροβούνιο – Λετονία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Extra 3

Μαυροβούνιο – Λετονία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Extra 3 21:45: Αλβανία – Φινλανδία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Extra 2

Αλβανία – Φινλανδία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Extra 2 21:45: Άγιος Μαρίνος – Λευκορωσία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports News

Άγιος Μαρίνος – Λευκορωσία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports News 21:45: Τσεχία – Ισπανία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 6HD

Τσεχία – Ισπανία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 6HD 21:45: Ιταλία – Γαλλία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 2HD και ALPHA

Τένις

14:00: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6

ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6 16:00: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6

ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6 19:30: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6

ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6 21:30: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6

ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6 22:00: FAGE WTA Finals 2026, Ίντιαν Γουέλς (5η ημέρα) — Novasports Extra 1