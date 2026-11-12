Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Ολυμπιακός – Ντουμπάι, Ιταλία – Γαλλία και Nations League στο τηλεοπτικό μενού
Η Εθνική Ελλάδας Κ-21 αντιμετωπίζει την Ισλανδία για το UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από το ATP 250 της Στοκχόλμης
Πλούσια είναι η αθλητική δράση της ημέρας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι για τη EuroLeague, αλλά και στα σημαντικά παιχνίδια του Nations League. Ξεχωρίζει επίσης το ντέρμπι της Ιταλίας με τη Γαλλία, το οποίο θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports 2HD όσο και από τον ALPHA, ενώ η Εθνική Ελλάδας Κ-21 αντιμετωπίζει την Ισλανδία.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αγώνες τένις από το ATP 250 της Στοκχόλμης και τη δράση της EuroLeague με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Μπάσκετ
- 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague 2026/27) — Novasports 3HD
- 21:15: Ολυμπιακός – Ντουμπάι (EuroLeague 2026/27) — Novasports Prime
- 21:30: Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague 2026/27) — Novasports Start
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague 2026/27) — Novasports 5HD
- 22:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague) — Novasports 4HD
Ποδόσφαιρο
- 15:00: Ισλανδία – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 19:00: Αρμενία – Κύπρος (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Start
- 19:00: Τουρκία – Βέλγιο (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 2HD
- 19:45: Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ (UEFA Champions League Γυναικών 2026/27) — Mega News
- 21:45: Αγγλία – Κροατία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Premier League
- 21:45: Μαυροβούνιο – Λετονία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Extra 3
- 21:45: Αλβανία – Φινλανδία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports Extra 2
- 21:45: Άγιος Μαρίνος – Λευκορωσία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports News
- 21:45: Τσεχία – Ισπανία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 6HD
- 21:45: Ιταλία – Γαλλία (UEFA Nations League 2026/27) — Novasports 2HD και ALPHA
Τένις
- 14:00: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6
- 16:00: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6
- 19:30: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6
- 21:30: ATP 250, Στοκχόλμη (προημιτελικός) — Magenta Sport 6
- 22:00: FAGE WTA Finals 2026, Ίντιαν Γουέλς (5η ημέρα) — Novasports Extra 1