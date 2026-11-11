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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/11): Δράση με EuroLeague, EuroCup και τένις

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/11): Δράση με EuroLeague, EuroCup και τένις
11/11/2026, 09:15
TANEA Newsroom
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Πλούσιο είναι το σημερινό (10/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, αλλά και στα τουρνουά τένις της ATP και της WTA.

Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παρτίζαν – Μπασκόνια και Παρί – Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague, καθώς και οι αγώνες των ελληνικών ομάδων σε EuroCup και Basketball Champions League.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 14:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

  • 16:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

  • 18:00 – Novasports 4HD: Μπαχτσεσεχίρ – Λιετκαμπέλις (EuroCup 2026/27)

  • 19:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

  • 19:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Σερβία – Ελλάδα (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027)

  • 19:30 – Magenta Sport 4: Περιστέρι – Βαρέζε (FIBA Basketball Champions League 2026/27)

  • 20:00 – Novasports Prime: Άρης – Ρίγα Ζέλι (EuroCup 2026/27)

  • 20:30 – Novasports 5HD: Ντερτόνα – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup 2026/27)

  • 21:00 – Novasports 3HD: Λε Μαν – Μπούργκος (EuroCup 2026/27)

  • 21:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

  • 21:45 – Novasports Start: Παρτίζαν – Μπασκόνια (EuroLeague 2026/27)

  • 21:45 – Novasports 4HD: Παρί – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague 2026/27)

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