Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/11): Δράση με EuroLeague, EuroCup και τένις

Πλούσιο είναι το σημερινό (10/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, αλλά και στα τουρνουά τένις της ATP και της WTA.

Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παρτίζαν – Μπασκόνια και Παρί – Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague, καθώς και οι αγώνες των ελληνικών ομάδων σε EuroCup και Basketball Champions League.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

16:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

18:00 – Novasports 4HD: Μπαχτσεσεχίρ – Λιετκαμπέλις (EuroCup 2026/27)

19:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

19:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Σερβία – Ελλάδα (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών 2027)

19:30 – Magenta Sport 4: Περιστέρι – Βαρέζε (FIBA Basketball Champions League 2026/27)

20:00 – Novasports Prime: Άρης – Ρίγα Ζέλι (EuroCup 2026/27)

20:30 – Novasports 5HD: Ντερτόνα – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup 2026/27)

21:00 – Novasports 3HD: Λε Μαν – Μπούργκος (EuroCup 2026/27)

21:00 – Magenta Sport 6: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό)

21:45 – Novasports Start: Παρτίζαν – Μπασκόνια (EuroLeague 2026/27)

21:45 – Novasports 4HD: Παρί – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague 2026/27)