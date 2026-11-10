Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11): Δράση με EuroCup, τένις και πόλο

Πλούσιο είναι το σημερινό (9/11) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με αναμετρήσεις από το EuroCup, το Basketball Champions League και το Champions League Γυναικών, αλλά και αγώνες τένις από τη Στοκχόλμη και το WTA Finals.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Μπότεβγκραντ, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Σαμπαντέλ στο πόλο.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:00: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό) – Magenta Sport 6

16:00: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό) – Magenta Sport 6

19:00: Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ, EuroCup 2026/27 – Novasports Prime

19:00: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό) – Magenta Sport 6

20:00: ΑΕΛ – Πύργος, Futsal Super League 2026-27 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

20:30: Μπουργκ – Μπουντούτσνοστ, EuroCup 2026/27 – Novasports 4HD

21:00: Ροστόκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία, EuroCup 2026/27 – Novasports Start

21:00: Μπιλμπάο – Άλμπα Βερολίνου, FIBA Basketball Champions League 2026-27 – Magenta Sport 4

21:00: ATP 250 2026, Στοκχόλμη (Κυρίως ταμπλό) – Magenta Sport 6

21:30: Μανρέσα – Μπόσνα, EuroCup 2026/27 – Novasports 5HD

21:30: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ, Champions League – Mega News